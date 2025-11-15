हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bigg Boss 19: रोहित शेट्टी के सामने गौरव खन्ना पर भड़के अमाल मलिक, गुस्से में जमकर सुनाई खरी-खोटी

सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' जैसे-जैसे फिनाले के करीब पहुंच रहा है, वैसे-वैसे कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं. इसी बीच वीकेंड का वार का नया प्रोमो सामने आया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Nov 2025 01:09 PM (IST)
'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' में इस बार सलमान खान की जगह रोहित शेट्टी नजर आने वाले हैं. इस दौरान रोहित शेट्टी कंटेस्टेंट्स के पूरे हफ्ते के एक्शन और रिएक्शन पर उनकी क्लास लगाएंगे. वहीं, 'वीकेंड का वार' का एक नया प्रोमो सामने आया है. प्रोमो में रोहित शेट्टी को गौरव खन्ना संग सवाल करते हुए देखा जा सकता है.

रोहित शेट्टी के सवाल पूछने के बाद अमाल मलिक और गौरव खन्ना में जमकर लड़ाई होने वाली है. रोहित शेट्टी प्रोमो में गौरव खन्ना से पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि जो चार-पांच हफ्तों से चल रहा है वो रियल है या जो पहले था वो रियल है? गौरव खन्ना इस पर कहते हैं-मैं शुरू से जिस ग्रुप में था, वहीं हूं क्योंकि मैं अपनी डिग्निटी लेकर चलता हूं.

गौरव खन्ना और रोहित शेट्टी में हुई बहस

गौरव खन्ना अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते हैं, तभी अमाल मलिक बोल पड़ते हैं कि जब ये कैप्टन बने थे, तब इनकी डिग्निटी खिड़की के बाहर गई थी. ये हंसते-हंसते बाहर आए. गौरव जवाब में कहते हैं-जब इनके दोस्त ने इनको कैप्टन बनाया, वो भी चीटिंग से तो यही शख्स बोलता है हां किया तो किया, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो.

 
 
 
 
 
फिर अमाल कहते हैं कि अशनूर को जब जिताया बजाज ने तब बोलते हैं- मेरे ग्रुप की है, ये चीटिंग नहीं है. अभी चीटिंग लग रही है. गौरव अमाल से कहते हैं कि आप ट्रिगर क्यों हो रहे हो. अमाल कहते हैं कि मैं ट्रिगर हो गया तो समस्या हो जाएगी तुम्हें. इस प्रोमो पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर का कहना है कि अमाल मलिक इतना उछल क्यों रहा है, बैठकर भी तो बात कर सकते हैं. दूसरे यूजर ने लिखा-गौरव की पर्सनालिटी पहले दिन से ही सेम रही है.

ये भी पढ़ें:-'मुझे तो काम मिल रहा है फिर क्या दिक्कत है', भोजपुरी के इस शादीशुदा सुपरस्टार के प्यार में हैं नीलम गिरी?

 

Rohit Shetty Gaurav Khanna Bigg Boss 19
