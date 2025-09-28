हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBB19 Weekend Ka Vaar: घर से बाहर हुए आवेज दरबार, SSKTK की स्टार कास्ट संग नाचे सलमान खान

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' में इस 'वीकेंड का वार' पर सलमान खान का जबरदस्त डांस देखने को मिला, वहीं एविक्शन के दौरान आवेज दरबार घर से बेघर हो गए.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 28 Sep 2025 10:43 PM (IST)
'बिग बॉस 19' में इस 'वीकेंड का वार' बहुत शानदार रहा. शो में अपकमिंग फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की स्टार कास्ट ने अपनी मौजूदगी से महफिल जमाई. वहीं अभिषेक मल्हान और हर्ष गुजराल भी शो में बतौर गेस्ट पहुंचे. वहीं आज एविक्शन का दिन था और ऐसे में आवेज दरबार घर से बेघर हो गए हैं. आवेज के जाने के बाद कई कंटेस्टेंट इमोशनल दिखाई दिए.

इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' के घर में पांच कंटेस्टेंट (गौव खन्ना, मृदुल तिवारी, अशनूर कौर, प्रणित मोरे और आवेज दरबार) नॉमिनेटेड थे. कम वोट्स की वजह से आवेज दरबार घर से एविक्ट हो गए हैं. आवेज के घर से बाहर जाने के बाद नेहल चूड़ासमा, अभिषेक बजाज और प्रणित मोरे काफी इमोशनल हो गए और बहुत रोए. अभिषेक बजाज ने कहा- 'मैं उसे कहता रह गया कि यार कुछ कर, ये लोग खा जाएंगे तुझे. लेकिन वो कहता रहा कि मैं देखूंगा.'

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की स्टार कास्ट संग झूमे सलमान खान
'बिग बॉस 19' में 'वीकेंड का वार' पर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की स्टार कास्ट पहुंची थी. वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ और मनीष पॉल ने कंटेस्टेंट्स के साथ शायरी का गेम खेला. इस दौरान सभी कलाकारों ने सलमान खान को अपनी फिल्म के गाने पनवाड़ी और बिजुरिया के हूक स्टेप्स सिखाए. सलमान ने सभी के साथ जमकर डांस किया. 

अभिषेक मल्हान और हर्ष गुजराल ने घरवालों को किया रोस्ट
'वीकेंड का वार' में 'बिग बॉस ओटीटी 2' के कंटेस्टेंट रहे अभिषेक मल्हान और कॉमेडियन हर्ष गुजराल भी पहुंचे थे. अभिषेक ने इस दौरान तान्या मित्तल को खूब ट्रोल किया. उन्होंने कहा- 'मैं चाहे जितना भी फेंक लूं, लेकिन फेंकने के मामले में तान्या से नहीं जीत सकता.' वहीं हर्ष ने भी सभी घरवालों को एक-एक करके रोस्ट किया. साथ ही मृदुल को सलाह दी कि वो थोड़ा एक्टिव हो जाए और जीतकर ही वापस लौटे.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 28 Sep 2025 10:02 PM (IST)
Tags :
Weekend Ka Vaar Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari SALMAN KHAN Bigg Boss 19
