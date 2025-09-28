'बिग बॉस 19' में इस 'वीकेंड का वार' बहुत शानदार रहा. शो में अपकमिंग फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की स्टार कास्ट ने अपनी मौजूदगी से महफिल जमाई. वहीं अभिषेक मल्हान और हर्ष गुजराल भी शो में बतौर गेस्ट पहुंचे. वहीं आज एविक्शन का दिन था और ऐसे में आवेज दरबार घर से बेघर हो गए हैं. आवेज के जाने के बाद कई कंटेस्टेंट इमोशनल दिखाई दिए.

इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' के घर में पांच कंटेस्टेंट (गौव खन्ना, मृदुल तिवारी, अशनूर कौर, प्रणित मोरे और आवेज दरबार) नॉमिनेटेड थे. कम वोट्स की वजह से आवेज दरबार घर से एविक्ट हो गए हैं. आवेज के घर से बाहर जाने के बाद नेहल चूड़ासमा, अभिषेक बजाज और प्रणित मोरे काफी इमोशनल हो गए और बहुत रोए. अभिषेक बजाज ने कहा- 'मैं उसे कहता रह गया कि यार कुछ कर, ये लोग खा जाएंगे तुझे. लेकिन वो कहता रहा कि मैं देखूंगा.'

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की स्टार कास्ट संग झूमे सलमान खान

'बिग बॉस 19' में 'वीकेंड का वार' पर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की स्टार कास्ट पहुंची थी. वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ और मनीष पॉल ने कंटेस्टेंट्स के साथ शायरी का गेम खेला. इस दौरान सभी कलाकारों ने सलमान खान को अपनी फिल्म के गाने पनवाड़ी और बिजुरिया के हूक स्टेप्स सिखाए. सलमान ने सभी के साथ जमकर डांस किया.

अभिषेक मल्हान और हर्ष गुजराल ने घरवालों को किया रोस्ट

'वीकेंड का वार' में 'बिग बॉस ओटीटी 2' के कंटेस्टेंट रहे अभिषेक मल्हान और कॉमेडियन हर्ष गुजराल भी पहुंचे थे. अभिषेक ने इस दौरान तान्या मित्तल को खूब ट्रोल किया. उन्होंने कहा- 'मैं चाहे जितना भी फेंक लूं, लेकिन फेंकने के मामले में तान्या से नहीं जीत सकता.' वहीं हर्ष ने भी सभी घरवालों को एक-एक करके रोस्ट किया. साथ ही मृदुल को सलाह दी कि वो थोड़ा एक्टिव हो जाए और जीतकर ही वापस लौटे.