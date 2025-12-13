Bigg Boss 19: सक्सेस पार्टी में दिखा सलमान खान का स्वैग, फरहाना का लुक देख इंप्रेस हुए फैंस
Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले हो चुका है. शो की ट्रॉफी गौरव खन्ना अपने घर लेकर गए हैं. शो के खत्म होने के बाद सक्सेस पार्टी रखी गई थी जिसमें सारा कंटेस्टेंट शामिल हुए थे.
बिग बॉस 19 शानदार रहा है. इस सीजन की ट्रॉफी टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने जीती है. गौरव को लोगों का बहुत प्यार मिला है. उनके साथ फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे, मृदुल तिवारी जैसे कई सेलेब्स को लोगों ने पसंद किया है. बिग बॉस 19 खत्म होने के बाद मेकर्स ने सक्सेस पार्टी रखी थी जिसमें पूरी टीम शामिल हुई थी. उनके साथ शो के होस्ट सलमान खान का स्वैग भी देखने को मिला.
गौरव खन्ना ने जीती ट्रॉफी
बिग बॉस 19 में तीन महीनों तक सर्वाइव करके गौरव खन्ना ने इसकी ट्रॉफी अपने नाम की है. गौरव ने बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के बाद एक पार्टी भी होस्ट की थी जिसमें सारे कंटेस्टेंट को उन्होंने बुलाया था और सभी ने साथ में मिलकर जमकर पार्टी की थी. अब बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी में सारे कटेस्टेंट दोबारा मिले हैं और खूब मस्ती करते हुए नजर आए.
सलमान खान का दिखा स्वैग
बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी में सलमान खान भी पहुंचे थे. सक्सेस पार्टी में सलमान खान ने अपने कैजुअल लुक से एक बार फिर सभी को इंप्रेस कर दिया. सलमान का ऑल ब्लैक लुक काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने ब्लैक टी-शर्ट के साथ सेम कलर की डेनिम भी पहनी थी. सलमान का अभिषेक की मम्मी से मिलते हुए का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है.
फरहाना ने लूटी महफिल
सक्सेस पार्टी में गौरव खन्ना, शहबाज, मृदुल तिवारी, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, नीलम, कुनिका सदानंद बसीर, नेहल, आवेज समेत सारे कंटेस्टेंट पहुंचे थे. सभी ने पैपराजी के लिए जमकर पोज भी दिए. फरहाना का लुक सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है. वो ब्लैक कलर की लॉन्ग स्कर्ट के साथ सिल्वर बैकलेस टॉप पहने पहुंची थीं. जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं. फरहाना के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं.
