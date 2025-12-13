हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dominic and the Ladies' Purse OTT Release: 'डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ममूटी की ये फिल्म

Dominic and the Ladies' Purse OTT Release: ममूटी की मिस्ट्री कॉमेडी फिल्म 'डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स' रिलीज के 11 महीने बाद फाइनली ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. जानते हैं इसे कहां देखा जा सकेगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 13 Dec 2025 08:36 AM (IST)
ममूटी स्टारर फिल्म 'डोमिनिक एंड द लेडीज़ पर्स' 23 जनवरी, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था हालांकि फैंस इसके ओटीटी पर रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. फाइनली अब, सिनेमाघरों में रिलीज होने के 11 महीने बाद 'डोमिनिक एंड द लेडीज़ पर्स' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है. जानते हैं इसे कब और कहां देख सकेंगे?

'डोमिनिक एंड द लेडीज़ पर्स' को ओटीटी पर कब और कहां देखें?
क्या है 'डोमिनिक एंड द लेडीज़ पर्स' की कहानी?
डोमिनिक एंड द लेडीज़ पर्स की कहानी है जासूस डोमिनिक की, जो एक अनुभवी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं और अपने डेडिकेटेड असिस्टेंट विग्नेश उर्फ ​​विक्की के साथ एक जासूसी एजेंसी चलाते हैं. आमतौर पर सामान्य कामों में व्यस्त रहने वाले इस जोड़ी को एक नया मामला मिलता है. उन्हें एक लेडीज पर्स के मालिक का पता लगाना होता है. हालांकि, जैसे-जैसे वे गहराई से छानबीन करते हैं, उन्हें पता चलता है कि पर्स पूजा का है, जो लापता मानी जा रही है, जिससे उनकी जांच और भी तेज हो जाती है.जैसे-जैसे वे सुरागों का पीछा करते हैं और मामले की तह तक जाते हैं तो कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं.

'डोमिनिक एंड द लेडीज़ पर्स' कास्ट एंड क्रू
डोमिनिक एंड द लेडीज़ पर्स में ममूटी मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ गोकुल सुरेश, सुष्मिता भट, विजी वेंकटेश, सिद्दीकी, विनीत, विजय बाबू, मीनाक्षी उन्नीकृष्णन, शाइन टॉम चाको, बालाचंद्रन चुल्लिकड़, सुरेश कृष्णा, लीना, वफ़ा खतीजा रहमान और कई अन्य कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं. गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्देशित इस फिल्म की स्टोरी उन्होंने नीरज राजन और सूरज राजन के साथ मिलकर लिखी है, ममूटी ने अपने बैनर तले ममूटी कंपनी के तहत इसका निर्माण किया है, और म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर दारबुका शिवा ने तैयार किया है.

 

 

Published at : 13 Dec 2025 08:36 AM (IST)
