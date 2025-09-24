हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBigg Boss 19: फरहाना ने पार की बदतमीजी की सारी हदें, कुनिका को कहा- 'घटिया औरत'

Bigg Boss 19: फरहाना ने पार की बदतमीजी की सारी हदें, कुनिका को कहा- 'घटिया औरत'

Bigg Boss 19 Sep 24 Update: 'बिग बॉस 19' के घर में 32वें दिन फरहाना भट्ट और कुनिका सदानंद के बीच जमकर जुबानी जंग हुई. फरहाना ने कुनिका के साथ खूब बद्तमीजी की और उन्हें 'घटिया औरत' तक कह दिया.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 24 Sep 2025 10:51 PM (IST)
Preferred Sources

बिग बॉस 19 का ये सीजन फैंस का भरपूर मनोरंजन कर रहा है. बाकी सीजन के मुताबले में ये सीजन टीआरपी की रेस में भी बना हुआ है. शो में टास्क के दौरान हर बार किसी ना किसी के बीच लड़ाई देखी जाती रही है, लेकिन इस बार फरहाना भट्ट ने सारी हदें पार कर दी हैं. आज के एपिसोड में फरहाना भट्ट और कुनिका सदानंद के बीच जमकर जुबानी जंग देखी गई.

बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड में फरहाना और कुनिका सदानंद के बीच भयंकर लड़ाई देखी गई. कुनिका बिग बॉस के सामने फरहाना को लेकर कह रही हैं कि सेल्फिशनेस की मूरत कल फरहाना को बनते देखा गया. जिसके बाद बाहर आकर फरहाना कुनिका से कहती हैं- 'आप मुझसे सीधा बात करें.' इसपर कुनिका कहती हैं- मैं जो करना चाहूंगी...वो करूंगी, मेरी मर्जी….'

'अशनूर और अभिषेक के तलवे चाटने वाली...'
जिसपर भड़कते हुए फरहाना कहती हैं- 'अपनी फिल्मों में रखिए, मेरे सामने बकवास करने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ औरत.' इस दौरान कुनिका उन्हें रोने की एक्टिंग करते हुए चिढ़ाती हैं तो फरहाना कहती है- रो रो, यही आपका असली कैरेक्टर है. अशनूर और अभिषेक के तलवे चाटने वाली. हिम्मत है तो मेरे सामने बोले.'

फरहाना ने कुनिका को कहा- 'घटिया औरत'
इस दौरान कुनिका जानबूझकर परेशान करने के लिए हाथ जोड़कर फरहाना को चिढ़ाने की कोशिश करती हैं और कहती है- 'पॉटी माउथ...पॉटी माउथ...' इस दौरान फरहाना भी जवाब में कहती हैं कि कुनिका अपनी हद में रहें वरना वो तू-तड़ाक पर उतर आएंगी. वो कहती हैं- 'घटिया औरत.'

'वीकेंड पर आपका पूरा खानदान आएगा'
इस दौरान अशनूर कौर बार-बार फरहाना को सलाह देती हैं कि वो कुनिका की उम्र का लिहाज करें. बसीर भी कहते हैं कि वो मां की उम्र की हैं. हालांकि फरहाना नहीं रुकती हैं और वो कुनिका को कहती है- 'मेरे सामने मीठी बनती है और पीठ पीछे बकवास करती है. मुझे तुम पर आने पर मजबूर मत करो. अगर मैं आपके लेवल पर आई तो वीकेंड पर आपका पूरा खानदान आएगा देखना.'

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 24 Sep 2025 10:44 PM (IST)
Kunickaa Sadanand Ashnoor Kaur Farhana Bhatt Bigg Boss 19
