बिग बॉस 19 का ये सीजन फैंस का भरपूर मनोरंजन कर रहा है. बाकी सीजन के मुताबले में ये सीजन टीआरपी की रेस में भी बना हुआ है. शो में टास्क के दौरान हर बार किसी ना किसी के बीच लड़ाई देखी जाती रही है, लेकिन इस बार फरहाना भट्ट ने सारी हदें पार कर दी हैं. आज के एपिसोड में फरहाना भट्ट और कुनिका सदानंद के बीच जमकर जुबानी जंग देखी गई.

बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड में फरहाना और कुनिका सदानंद के बीच भयंकर लड़ाई देखी गई. कुनिका बिग बॉस के सामने फरहाना को लेकर कह रही हैं कि सेल्फिशनेस की मूरत कल फरहाना को बनते देखा गया. जिसके बाद बाहर आकर फरहाना कुनिका से कहती हैं- 'आप मुझसे सीधा बात करें.' इसपर कुनिका कहती हैं- मैं जो करना चाहूंगी...वो करूंगी, मेरी मर्जी….'

'अशनूर और अभिषेक के तलवे चाटने वाली...'

जिसपर भड़कते हुए फरहाना कहती हैं- 'अपनी फिल्मों में रखिए, मेरे सामने बकवास करने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ औरत.' इस दौरान कुनिका उन्हें रोने की एक्टिंग करते हुए चिढ़ाती हैं तो फरहाना कहती है- रो रो, यही आपका असली कैरेक्टर है. अशनूर और अभिषेक के तलवे चाटने वाली. हिम्मत है तो मेरे सामने बोले.'

फरहाना ने कुनिका को कहा- 'घटिया औरत'

इस दौरान कुनिका जानबूझकर परेशान करने के लिए हाथ जोड़कर फरहाना को चिढ़ाने की कोशिश करती हैं और कहती है- 'पॉटी माउथ...पॉटी माउथ...' इस दौरान फरहाना भी जवाब में कहती हैं कि कुनिका अपनी हद में रहें वरना वो तू-तड़ाक पर उतर आएंगी. वो कहती हैं- 'घटिया औरत.'

'वीकेंड पर आपका पूरा खानदान आएगा'

इस दौरान अशनूर कौर बार-बार फरहाना को सलाह देती हैं कि वो कुनिका की उम्र का लिहाज करें. बसीर भी कहते हैं कि वो मां की उम्र की हैं. हालांकि फरहाना नहीं रुकती हैं और वो कुनिका को कहती है- 'मेरे सामने मीठी बनती है और पीठ पीछे बकवास करती है. मुझे तुम पर आने पर मजबूर मत करो. अगर मैं आपके लेवल पर आई तो वीकेंड पर आपका पूरा खानदान आएगा देखना.'