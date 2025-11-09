हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनअच्छी TRP के बावजूद ‘बिग बॉस 19’ को नहीं मिला एक्सटेंशन, इस दिन टेलीकास्ट होगा शो का ग्रैंड फिनाले, जानें डिटेल्स

Bigg Boss 19 Grand Finale: टीवी का सबसे बड़ा रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. शो का ग्रैंड फिनाले जल्द होने वाला है. जानिए आप भी डेट और डिटेल्स

By : सखी चौधरी | Updated at : 09 Nov 2025 11:14 AM (IST)
Preferred Sources

टीवी का सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में हर दिन दिलचस्प ट्विस्ट और लड़ाई-झगड़े देखने को मिल रहे हैं. हालिया वीकेंड के वार में सलमान खान ने फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल को उनके बर्ताव के लिए जमकर फटकार लगाई थी. इसी बीच शो को लेकर एक जानकारी सामने आई थी. जिसमें कहा जा रहा था कि इस सीजन को चार हफ्तों का एक्सटेंशन मिल सकता है. लेकिन अब खबरें हैं कि शो आगे नहीं बढ़ रहा और मेकर्स ने इसके ग्रैंड फिनाले की तारीख फिक्स कर दी गई है.

कब होगा ‘बिग बॉस 19’ का ग्रैंड फिनाले?

नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक शो से जुड़े सूत्रों ने इसके ग्रैंड फिनाले पर बात की है. उन्होंने कहा शो को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है. ये शो अपने वक्त यानि 15 हफ्तों के शेड्यूल पर ही खत्म होगा. जिसके मुताबिक शो का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर 2025 को होने वाला है. वहीं वीकेंड के वार में सलमान ने भी घरवालों से कहा था कि शो के अब बस आखिरी चार हफ्ते बचे हैं. बता दें कि शो टीआरपी में अच्छी रेटिंग मिल रही थी.हर हफ्ते ये टॉप 10 में शामिल रहा है. ऐसे में इससे एक्टेंशन नहीं मिलना काफी हैरान कर देने वाला है. 

 
 
 
 
 
बिग बॉस 19’ के घर में बचे हैं ये कंटेस्टेंट

बता दें कि शो में अब बस 10 कंटेस्टेंट बचे हैं, जिसमें मालती चाहर, गौरव खन्ना, अमाल मलिक, कुनिका सदानंद, फरहाना भट्ट, शहबाज बदेशा, तान्या मित्तल, अशनूर कौर, प्रणित मोरे और मृदुल तिवारी का नाम शामिल हैं. खबरें हैं कि नीलम गिरी और अभिषेक बजाज वीकेंड के वार में एलिमिनेट हो चुके हैं.

सलमान खान का वर्कफ्रंट

सलमान खान की बात करें तो ‘बिग बॉस 19’ के अलावा इन दिनों इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग भी कर रहे हैं. एक्टर की ये फिल्म अगले साल यानि 2026 में थिएटर्स में दस्तक देगी. फिल्म भारत-चीन के युद्ध पर आधारित है.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 09 Nov 2025 11:14 AM (IST)
Gaurav Khanna SALMAN KHAN Bigg Boss 19
