तलाक की खबरों के बीच संग्राम सिंह ने वाइफ पायल रोहतगी रोमांटिक अंदाज में विश किया बर्थडे, कहा - 'तुम यूनिक हो'
Payal Rohatgi Birthday: एक्ट्रेस पायल रोहतगी 9 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. ऐसे में उनके पति संग्राम सिंह बेहद स्पेशल अंदाज में एक्ट्रेस को बर्थडे विश किया है.
इंडियन रेसलर संग्राम सिंह ने साल 2022 में एक्ट्रेस पायल रोहतगी से शादी की थी. दोनों की शादी को तीन साल भी पूरे नहीं हुए थे और इनके बीच खटपट की खबरें सामने आने लगी थी. खबरें ये भी थी कि कपल जल्द ही तलाक लेने वाला है. लेकिन अब संग्राम ने पायल को रोमांटिक अंदाज में बर्थडे विश करके इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है.
वाइफ पायल के बर्थडे पर रोमांटिक हुए संग्राम
वाइफ पायल रोहतगी के बर्थडे पर संग्राम सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने बेहद ही रोमांटिक वे में पायल के लिए बर्थडे नोट लिखा. संग्राम ने एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें कपल की कई सारी खूबसूरत तस्वीरें हैं. इन तस्वीरों में कपल ट्विनिंग आउटफिट में नजर आ रहा है. दोनों एक-दूसरे के प्यार में डूबकर खेतों के बीच रोमांटिक पोज देते दिखाई दिए.
संग्राम ने वाइफ के लिए लिखा स्पेशल नोट
इसे शेयर कर उन्होंने लिखा, ‘प्रिय पत्नी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और आपको अच्छी सेहत के साथ ढेर सारी खुशियां प्रदान करें. मुझे पता है कि आप थोड़ी पागल हैं, लेकिन आप अनोखी हैं. ढेर सारा प्यार और अनगिनत शुभकामनाएं..’ संग्राम की इस पोस्ट पर दोनों के फैंस प्यार बरसा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में पायल को जन्मदिन की बधाई भी दे रहे हैं.
कब हुई थी संग्राम और पायल की शादी
बता दें कि संग्राम और पायल ने शादी से पहले 12 साल से ज्यादा वक्त तक डेटिंग की थी. फिर कपल ने अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाते हुए साल 2022 में शादी भी कर ली. दोनों की शादी के दो साल बाद ही ये खबरें आने लगी थी कि उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा. इसको लेकर संग्राम ने बात भी की थी और कहा था कि ये सारी खबरें झूठी हैं. जिसे पढ़कर उन्हें काफी दुख हुआ है.
