'बिग बॉस 19' में हर दिन नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. वहीं इस बार 'वीकेंड का वार’ में सलमान खान तान्या मित्तल और नीलम गिरी की क्लास लगाते हुए नजर आएंगे. इसी बीच शो से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. दरअसल घर के नए कैप्टन बने प्रणित मोरे घर से बेघर हो गए हैं. ये सुनकर फैंस का बड़ा झटका लगा है.

प्रणित मोरे हुए ‘बिग बॉस 19’ से बाहर ?

Saas Bahu Aur Saazish की एक पोस्ट के मुताबिक घर के कैप्टन प्रणित मोरे को घर से बेघर कर दिया गया है. हालांकि ये एविक्शन नहीं है, उन्हें हेल्थ इश्यू की वजह से घर से बाहर लाया गया है. बिग बॉस तक' के अनुसार प्रणित को घर से बेघर कर सीक्रेट रूम में भेजा गया है. जहां उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा. प्रणित डेंगू के शिकार हो गए हैं. इस बारे में फिलहाल घरवालों को कोई जानकारी नहीं है.

ये कंटेस्टेंट हैं नॉमिनेटेड

बता दें कि ‘बिग बॉस 19' अब अपने 10वें हफ्ते में कदम रख चुका है और इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए अशनूर कौर, अभिषेक बजाज और मृदुल तिवारी को छोड़कर सभी घरवाले नॉमिनेटेड है. लेकिन प्रणित के घर से बाहर जाने के बाद इस बार का एविक्शन कैंसिल भी हो सकता है.

मृदुल तिवारी पर फिर भड़के सलमान खान

वीकेंड के वार के कई प्रोमो सोशल मीडिया पर रिलीज हो चुके हैं. इसमें से एक में सलमान खान एक बार फिर मृदुल तिवारी की क्लास लगाते दिखे. दरअसल मृदुल ने अशनूर और अभिषेक को घर का नियम तोड़ने के बाद भी नॉमिनेशन से बचाया था. इसी को लेकर सलमान उन्हें खरी-खोटी सुनाते दिखाई दिए. इसके अलावा अशनूर को बॉडी शेम करने पर तान्या मित्तल और नीलम गिरी पर भी सलमान खूब भड़के हैं. ये देखकर यूजर्स को भी काफी राहत मिली है.

