हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनमाही विज को जय भानुशाली से तलाक में मिलेगी 5 करोड़ की एलिमनी? एक्ट्रेस ने 8 मिनट के वीडियो में बताया सच, बोलीं- 'घर पर मेरी बीमार मां और तीन बच्चे...'

माही विज को जय भानुशाली से तलाक में मिलेगी 5 करोड़ की एलिमनी? एक्ट्रेस ने 8 मिनट के वीडियो में बताया सच, बोलीं- 'घर पर मेरी बीमार मां और तीन बच्चे...'

Mahhi On Divorce Rumours With Jay: माही विज ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर कर जय संग अपने तलाक रूमर्स और एलिमनी पर बात की और सारा सच बताया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Nov 2025 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

टेलीविजन इंडस्ट्री की गोल्डन जोड़ी, माही विज और जय भानुशाली के तलाक की खबरें सुर्खियों में छाई हुई हैं.  ऐसी खबरें भी आई हैं कि अभिनेत्री को जय से तलाक में 5 करोड़ रुपये की एलिमनी मिलेगी. वहीं अब, अभिनेत्री ने अपने और जय के तलाक की अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है साथ ही एलिमनी के रूमर्स पर भी अपना रिएक्शन दिया है?

 माही ने कहा पुख्ता सबूत हों तब बात करें
काफी समय से जय भानुशाली और माही विज के तलाक की अफवाहें सुर्खियां बटोर रही हैं। खबरों के मुताबिक, दोनों कलाकार अलग रह रहे हैं और अभिनेत्री ने जय से 5 करोड़ रुपये की एलिमनी की डिमांड की है. वहीं इन सब रूमर्स के  बीच, माही ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया और इस पूरे मामले पर बात की. उन्होंने कहा, “ तीन-चार दिन से एक न्यूज बहुत आ रही है स्पीड में, सब लोग लगे पड़े हैं. ऐसा लग रहा है कि लोग झुंड में निकले हैं. मैं बहुत सैड फील कर रही हूं. अगर आपके पास पुख्ता चीजें या सबूत हैं तो बोलो.

इसलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आकर बात कर रही हूं. इससे पहले कि ये और गंदा हो जाए, मुझे पता है कि लोग किस हद तक लाइक्स और कमेंट्स के लिए जा सकते हैं. मैंने कहीं पढ़ा कि पेपर साइन हो गए. मुझे पेपर दिखा दो यार कहां साइन किए हैं. और जब तक हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तब तक आपको किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. घर पर मेरी बीमार मां हैं. मेरे तीन बच्चे हैं जिनमें से दो को सब समझ आता है. बच्चों को स्कूल में सवाल होते हैं इसलिए हमारी लाइफ में ना आएं.

माही ने एलिमनी के रूमर्स पर किया रिएक्ट
माही ने आगे एलिमनी के रूमर्स पर भी बात की. उन्होंने कहा "एलिमनी क्या होती है, यी भी नहीं पता" और कहा कि अगर कोई उनका प्यार से ख्याल रखना चाहता है, या अगर वह एक हाउसवाइफ हैं, तो यह समझ में आता है.

 माही ने कहा, “ "मैं एक औरत होने के नाते बात कर रही हूं. मुझे लगता है कि ये हमारा हक़ नहीं है. ये उसकी कमाई है, और ये उसका पैसा है, अगर कोई प्यार से तुम्हारा ख्याल रखना चाहता है, तो ठीक है. लेकिन जो औरतें हाउसवाइफ हैं, उनके लिए ये जायज़ है. जिन औरतों के पास कोई काम नहीं है और जो कभी काम पर नहीं गई हैं, उनके लिए ये जायज़ है. रास्ते अलग हो जाते हैं, तुम्हें अपने लिए कमाना चाहिए."

माही ने जय संग अपने तलाक रूमर्स पर भी की बात
माही विज ने तलाक की अटकलों पर भी बात की और सभी से रिक्वेस्ट कि वे उनकी पर्सनल के बारे में कोई भी अनुमान न लगाएं. उन्होंने अपने फैंस से भी रिक्वेस्ट कि वे ऑनलाइन दिखाई देने वाली हर बात पर विश्वास न करें. उन्होंने दावा किया कि जय एक अमेजिंग पिता और इंसान हैं. माही ने कहा, "प्लीज किसी भी खबर पर तब तक विश्वास न करें जब तक मैं खुद न कहूं. हमारी और हमारे बच्चों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें.जय मेरा परिवार है और हमेशा रहेगा. वह एक अमेजिंद पिता और एक वंडरफुल इंसान हैं."

कब फैली जय भानुशाली और माही विज के तलाक की अफवाहें
27 अक्टूबर, 2025 को ऐसी खबरें सामने आईं कि ये जोड़ी तलाक लेने की प्लानिंग कर रहे हैं. उनके सैपरेशन की खबर ने फैंस को चौंका दिया और हर कोई जानने के लिए एक्साइटेड दिखा कि 15 साल की मैरिड लाइफ के बाद इस जोड़े ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया।. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, जय और माही काफी समय पहले अलग हो गए थे. जय और माही द्वारा अपनी 15 साल पुरानी शादी को खत्म करने की खबरें इंटरनेट पर आने लगीं, और प्रशंसकों ने इस जोड़े के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाकर उनसे इन अफवाहों पर ध्यान देने की रिक्वेस्ट की थी.

 

और पढ़ें
Published at : 01 Nov 2025 02:29 PM (IST)
Tags :
Jay Bhanushali Mahhi Vij
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
बिहार
गोली नहीं फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा
गोली नहीं फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा
बॉलीवुड
बिना डाइटिंग शहनाज गिल ने कैसे घटाया था 12 किलो वजन? एक्ट्रेस अब जाकर खोला असल राज
बिना डाइटिंग शहनाज गिल ने कैसे घटाया था 12 किलो वजन? एक्ट्रेस अब जाकर खोला असल राज
विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
Advertisement

वीडियोज

Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Dularchand Case: सूरजभान Vs अनंत सिंह की लड़ाई के बीच मौत का शिकार हुए दुलारचंद? | ABP News
शहनाज गिल | बिग बॉस 13 बनाम बिग बॉस 19 | बसीर अली का चौंकाने वाला ऐलविक्शन | शहबाज बदेशा
Shehnaaz Gill Movie Ikk Kudi | Ikk Kudi Public Review | रोते हुए शहनाज गिल के प्रशंसक | पंजाबी फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
बिहार
गोली नहीं फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा
गोली नहीं फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा
बॉलीवुड
बिना डाइटिंग शहनाज गिल ने कैसे घटाया था 12 किलो वजन? एक्ट्रेस अब जाकर खोला असल राज
बिना डाइटिंग शहनाज गिल ने कैसे घटाया था 12 किलो वजन? एक्ट्रेस अब जाकर खोला असल राज
विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
क्रिकेट
अब बाबर आजम के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, देखें टॉप-10 की लिस्ट में कितने दिग्गज शामिल
अब बाबर आजम के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, देखें टॉप-10 की लिस्ट में कितने दिग्गज शामिल
बिहार
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
हेल्थ
ऑपरेशन करने से पहले कुछ भी खाने-पीने से मना क्यों कर देते हैं डॉक्टर, इसका क्या होता है असर?
ऑपरेशन करने से पहले कुछ भी खाने-पीने से मना क्यों कर देते हैं डॉक्टर, इसका क्या होता है असर?
जनरल नॉलेज
Flying Snakes: कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, इंसान को काट ले तो कितनी देर में हो जाती है मौत
कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, इंसान को काट ले तो कितनी देर में हो जाती है मौत
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
ABP NEWS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Embed widget