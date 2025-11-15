'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले अब करीब आ रहा है. फिनाले से पहले ही मिड वीक एविक्शन में मृदुल तिवारी को बाहर कर दिया गया. मृदुल के एविक्शन की वजह से फैंस काफी नाराज हो गए. वहीं, बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद इशारों-इशारों में मृदुल ने मेकर्स पर भड़ास निकाली है.

मृदुल के घर से निकलने पर सबसे ज्यादा दुख गौरव खन्ना को हुआ था. मृदुल के लिए तो गौरव खन्ना रो पड़े थे. बिग बॉस से बाहर आने के वक्त मृदुल को गौरव खन्ना ने एक खास चीज दी थी, जिसे उन्होंने बेहद संभाल कर रखा है. बता दें मृदुल को जिस वक्त एविक्ट किया गया था, उस दौरान सभी कंटेस्टेंट उनके लिए रोए थे.

दर्शकों को लगा रिंग दी थी

लेकिन गौरव खन्ना बुरी तरह से टूट गए थे. मृदुल और गौरव एक-दूसरे को कसकर गले लगाए दिखे. जब मृदुल घर से जाने लगे तो गौरव ने उन्हें एक चीज दी थी. बहुत सारे दर्शकों को उस वक्त लगा कि वो रिंग थी. इंस्टेंट बॉलीवुड को दिए इंटरव्यू में मृदुल ने बताया कि गौरव ने उन्हें जो चीज दी थी, उसे उन्होंने उनके नाम से पैक करके रख दिया है.

View this post on Instagram A post shared by THE MRIDUL (@themridul_)

वो उनके लिए गौरव की निशानी रहेगी. इंटरव्यू में मृदुल ने ये भी बताया कि वो खास चीज क्या थी. मृदुल ने कहा कि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि वो क्या चीज है. रिंग नहीं थी वो. गौरव भाई इलायची खाते रहते हैं हमेशा. उनकी जेब में पड़ी थी तो कहते कि अभी और कुछ है नहीं मेरे पास देने के लिए तो ये इलायची ले जा. उस इलायची को मैंने अब भी संभाल कर रखी है और पैक कर दिया है कि गौरव भाई की निशानी बिग बॉस की रहेगी मेरे पास.

