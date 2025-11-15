हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ > फोटो गैलरी > टेलीविजन > 'ससुराल सिमर का' की ये एक्ट्रेस 35 की उम्र में लेने जा रही हैं सात फेरे, हनीमून प्लान्स का भी किया खुलासा

'ससुराल सिमर का' जैसे पॉपुलर सीरियल में काम करके पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली विंध्या तिवारी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Nov 2025 05:38 PM (IST)
विंध्या तिवारी ने ससुराल सिमर का के अलावा दीया और बाती हम, घर एक सपना और अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो जैसे पॉपुलर शोज में काम किया है.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस विंध्या तिवारी अब शादी के बंधन में बंधने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. एक्ट्रेस जल्द ही सात फेरे लेने जा रही हैं.
विंध्या 25 नवंबर को जोधपुर में अपने बॉयफ्रेंड और प्रोड्यूसर आशीष लोहरा के संग शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं.
ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में विंध्या ने कहा कि 24 नवंबर को प्री-वेडिंग फंक्शन होंगे और उसके अगले दिन शादी के बंधन में बंधेंगी.
विंध्या ने कहा कि शादी के लिए हमने जोधपुर इसलिए चुना क्योंकि ये बेहद ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है. आशीष की फैमिली भी वहीं से ताल्लुक रखती है.
विंध्या ने बताया कि आशीष पिछले कई सालों से यूएस में रह रहे थे. लेकिन, कोरोना के दौरान वो अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए इंडिया वापस आ गए.
विंध्या ने कहा कि वो आशीष से पिछले साल एक इवेंट के दौरान मिली थीं. वो वहां एक रिएलिटी शो के पिच के लिए आए थे. उनका LA बेस्ड प्रोडक्शन भी डॉक्यूमेंट्री बनाता है.
हमारी बातचीत हुई फिर हम अपने-अपने रास्ते निकल गए. उसके बाद आशीष ने उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो किया. फिर फेसबुक पर मैसेज किया था कि वो मुंबई में हैं और उन्हें मिलना है.
Published at : 15 Nov 2025 05:38 PM (IST)
