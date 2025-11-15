एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
'ससुराल सिमर का' की ये एक्ट्रेस 35 की उम्र में लेने जा रही हैं सात फेरे, हनीमून प्लान्स का भी किया खुलासा
'ससुराल सिमर का' जैसे पॉपुलर सीरियल में काम करके पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली विंध्या तिवारी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं.
विंध्या तिवारी ने ससुराल सिमर का के अलावा दीया और बाती हम, घर एक सपना और अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो जैसे पॉपुलर शोज में काम किया है.
Published at : 15 Nov 2025 05:38 PM (IST)
Tags :Vindya Tiwary
