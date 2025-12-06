स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखमिहिर यहां पर तुलसी से माफी मांगने वाला है. हालांकि, मिहिर अब भी तुलसी को अपने और नॉयना के बारे में नहीं बताएगा.मिहिर की हालत देखकर तुलसी पिछल जाएगी. मिहिर को तुलसी एक और मौका देने वाली है.

तुलसी की दरियादिली देख मिहिर हैरान रह जाएगा. उसके बाद मिहिर परी की शादी रोकने का फैसला करेगा.दूसरी तरफ मिहिर को अपने काबू में करने के लिए नॉयना एक और चाल चलने वाली है. नॉयना मिहिर को अपने पास बुलाने के लिए फिर से बेचारी होने का दिखावा करने वाली है.

रणविजय की सच्चाई पता करेगा मिहिर

अपने बिजनेस पार्टनर को नॉयना एक बार फिर से बेवकूफ बनाने वाली है. मिहिर को ऐसे में लगेगा कि नॉयना का बिजनेस पार्टनर उसे परेशान कर रहा है. नॉयना की ये चाल मिहिर पर काम कर जाएगी.इस बीच मिहिर रणविजय का सच पता करने की कोशिश करता है.

मिहिर को पता चल जाता है कि कैसे रणविजय ने परी को बेवकूफ बनाया है. ऐसे में मिहिर परी की शादी तुड़वाएगा.ने को मिल रहा है. तुलसी को इस बात का शक है कि मिहिर उससे कुछ छिपा रहा है. शो में आपने देखा कि अंगद के सामने मिहिर को नॉयना गले से लगा लेती है.

अंगद ये बात तुलसी को फोन करके बताता है.दूसरी तरफ मिहिर पर नॉयना प्रेशर बनाती है.नॉयना कहती है कि नशे की हालत में मिहिर ने उसका फायदा उठाया है. नॉयना से मिहिर कहता है कि वो अब भी तुलसी से ही प्यार करता है. वो बस अब खुद को तुलसी के लायक नहीं समझता.

नॉयना की हरकतें देख परेशान होगा मिहिर

इस बात को सुनकर नॉयना भड़क जाती है. इसी बीच क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बहुत बड़ा बवंडर देखने को मिलने वाला है.क्योंकि सास भी कभी बहू थी के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि नॉयना से बात करने के बाद मिहिर कंफ्यूज हो जाएगा.

हालांकि, वो सच का साथ देने का फैसला करेगा.मिहिर बिना देर किए अपने ऑफिस के अकाउंट्स चेक करता है.इस दौरान मिहिर को पता चलेगा कि रणविजय ने उसकी कंपनी में जबरदस्त घोटाला किया है.रणविजय की सच्चाई जानने के बाद मिहिर तुलसी के पास जाने वाला है.

