सलमान खान का रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' खत्म हो चुका है. शो को उसका विनर भी मिल चुका है. अब बिग बॉस के बाद शुरू होने वाले रिएलिटी शो खतरों के खिलाड़ी पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं. जल्द ही रोहित शेट्टी एक नए सीजन के साथ खतरों के खिलाड़ी को लेकर टीवी पर वापसी करने वाले हैं.

इतना ही नहीं बिग बॉस के मंच पर आकर वो अपने इस शो की घोषणा भी कर चुके हैं. अब मेकर्स धीरे-धीरे शो के लिए कंटेस्टेंट्स को अप्रोच करने में लगे हुए हैं. हर बार खतरों के खिलाड़ी के मेकर्स बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को शो के लिए अप्रोच करते हैं. इस बार मेकर्स की नजरें फरहाना भट्ट पर जा टिकी है.

फरहाना को मेकर्स शो में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं.फरहाना भट्ट ने बिग बॉस 19 में रहते हुए अपने फ्यूचर प्लान का भी खुलासा किया था. उन्होंने कहा था कि वो बिग बॉस के बाद 'खतरों के खिलाड़ी 15' में जाएंगी, जिससे फैंस को शो में उनकी एंट्री का हिंट मिल गया था.

फरहाना भट्ट को मिला खतरों के खिलाड़ी का ऑफर

हाल ही में फरहाना भट्ट ने इंडिया फोरम को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने खतरों के खिलाड़ी के बारे में खुलकर बात की. एक्ट्रेस कहा कि मैं अगला रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' करना चाहती हूं.एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें रोहित शेट्टी के शो का ऑफर भी मिला है और वो इस शो का हिस्सा बनना पसंद करेंगी.

खतरों के खिलाड़ी उनकी रिएलिटी शो की जर्नी में काफी अहम साबित होगा.बता दें फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 की फर्स्ट रनर-अप रही हैं. बिग बॉस के जरिए फरहाना की फैन फॉलोइंग में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली. फरहाना को फैंस से लेकर सेलेब्स तक का तकड़ा सपोर्ट मिला था.

फरहाना को सपोर्ट करने वालों की लिस्ट में दीपिका कक्कड़, रिद्धि डोगरा, कुनिका सदानंद, माहिरा खान समेत कई सेलेब्स शामिल है.आपको बता दें कि फरहाना भट्ट ने टीवी पर नहीं बल्कि फिल्मों में काम किया है. उन्हें रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन में देखा गया था.

