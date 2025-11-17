बिग बॉस 19 शो का धमाकेदार ड्रामा और एक्साइटमेंट हमेशा से ही दर्शकों को पसंद आता रहा है. मिड-वीक में मृदुल तिवारी के एलिमिनेशन के बाद से फैंस लगातार इसे “अनफेयर एविक्शन” बता रहे थे. लेकिन इस बार के वीकेंड का वार में दर्शकों को नया मजा मिला. सलमान खान की जगह इस हफ्ते रोहित शेट्टी ने शो की कमान संभाली है. वहीं इस बीच शो के एक्स कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी, अभिषेक बजाज, आवेज दरबार और नगमा मिराजकर अपने एविक्शन के बाद एक-दूसरे से मिले.

उनकी इस री-यूनियन ने फैंस को भी काफी खुश कर दिया. बता दे, अभिषेक बजाज और नीलम गिरी को इस हफ्ते की शुरुआत में वीकेंड का वार पर शो से बाहर कर दिया गया था. लेकिन मृदुल तिवारी को मिड-वीक में ही एलिमिनेट कर दिया गया. उन्होंने हाल ही में टेली चक्कर को दिए इंटरव्यू में कहा की कि उनका एविक्शन सच में “अनफेयर” था.

अभिषेक बजाज ने शेयर की तस्वीर

बिग बॉस 19 के ये बाहर हुए कंटेस्टेंट एविक्शन के बाद खूबसूरत री-यूनियन में मिले, जिसे देखकर उनके फैंस बहुत खुश हुए. चारों कंटेस्टेंट अपने बिग बॉस 19 के सफर खत्म होने के बाद भी फिर से एक-साथ मिले.

अभिषेक बजाज ने हाल ही में 16 नवंबर 2025 को अपने इंस्टाग्राम पर अपनी और बाकी साथियों की तस्वीरें शेयर कीं. पोस्ट में उन्होंने नगमा, आवेज़ और मृदुल को टैग भी किया. तस्वीरों में सभी बाहर हुए कंटेस्टेंट फिर से अपने बिग बॉस के दिनों को याद करते हुए मस्ती करते दिखाई दिए. तस्वीरें शेयर करते हुए अभिषेक ने कैप्शन लिखा, "बढ़िया बंदे हूड पर, बाकी सब थूड पर."





View this post on Instagram A post shared by Abhishek Bajaj (@humarabajaj24)

नेटिजन्स का प्यार

जैसे ही मृदुल, अभिषेक, आवेज और नगमा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, नेटिज़न्स ने कमेंट सेक्शन भर दिया. एक यूज़र ने लिखा, "पॉज़िटिव ग्रुप." दूसरे यूज़र ने कमेंट किया, "अच्छे लोग बाहर हैं, बदतमीज और घटिया लोग घर में हैं. गौरव-अश्नूर को छोड़कर पूरा घर बदतमीज है." इसके साथ आवेज की बहन, अनम दरबार ने भी इस पोस्ट पर रिएक्ट किया. उन्होंने लिखा "द पॉज़िटिव ग्रुप."