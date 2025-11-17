हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBigg Boss 19: शो से बाहर होने के बाद नगमा- आवेज और अभिषेक से मिले मृदुल तिवारी, तस्वीरें हुईं वायरल

Bigg Boss 19: शो से बाहर होने के बाद नगमा- आवेज और अभिषेक से मिले मृदुल तिवारी, तस्वीरें हुईं वायरल

Bigg Boss 19: शो से एविक्ट होने के बाद कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें और बाकी कंटेस्टेंट भी नजर आ रहे हैं. ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Nov 2025 12:08 PM (IST)
Preferred Sources

बिग बॉस 19 शो का धमाकेदार ड्रामा और एक्साइटमेंट हमेशा से ही दर्शकों को पसंद आता रहा है. मिड-वीक में मृदुल तिवारी के एलिमिनेशन के बाद से फैंस लगातार इसे “अनफेयर एविक्शन” बता रहे थे. लेकिन इस बार के वीकेंड का वार में दर्शकों को नया मजा मिला. सलमान खान की जगह इस हफ्ते रोहित शेट्टी ने शो की कमान संभाली है. वहीं इस बीच शो के एक्स कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी, अभिषेक बजाज, आवेज दरबार और नगमा मिराजकर अपने एविक्शन के बाद एक-दूसरे से मिले. 

उनकी इस री-यूनियन ने फैंस को भी काफी खुश कर दिया. बता दे, अभिषेक बजाज और नीलम गिरी को इस हफ्ते की शुरुआत में वीकेंड का वार पर शो से बाहर कर दिया गया था. लेकिन मृदुल तिवारी को मिड-वीक में ही एलिमिनेट कर दिया गया. उन्होंने हाल ही में टेली चक्कर को दिए इंटरव्यू में कहा की कि उनका एविक्शन सच में “अनफेयर” था.

अभिषेक बजाज ने शेयर की तस्वीर
बिग बॉस 19 के ये बाहर हुए कंटेस्टेंट एविक्शन के बाद खूबसूरत री-यूनियन में मिले, जिसे देखकर उनके फैंस बहुत खुश हुए. चारों कंटेस्टेंट अपने बिग बॉस 19 के सफर खत्म होने के बाद भी फिर से एक-साथ मिले.

अभिषेक बजाज ने हाल ही में 16 नवंबर 2025 को अपने इंस्टाग्राम पर अपनी और बाकी साथियों की तस्वीरें शेयर कीं. पोस्ट में उन्होंने नगमा, आवेज़ और मृदुल को टैग भी किया. तस्वीरों में सभी बाहर हुए कंटेस्टेंट फिर से अपने बिग बॉस के दिनों को याद करते हुए मस्ती करते दिखाई दिए. तस्वीरें शेयर करते हुए अभिषेक ने कैप्शन लिखा, "बढ़िया बंदे हूड पर, बाकी सब थूड पर."

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Abhishek Bajaj (@humarabajaj24)

नेटिजन्स का प्यार
जैसे ही मृदुल, अभिषेक, आवेज और नगमा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, नेटिज़न्स ने कमेंट सेक्शन भर दिया. एक यूज़र ने लिखा, "पॉज़िटिव ग्रुप." दूसरे यूज़र ने कमेंट किया, "अच्छे लोग बाहर हैं, बदतमीज और घटिया लोग घर में हैं. गौरव-अश्नूर को छोड़कर पूरा घर बदतमीज है." इसके साथ आवेज की बहन, अनम दरबार  ने भी इस पोस्ट पर रिएक्ट किया. उन्होंने लिखा "द पॉज़िटिव ग्रुप."

और पढ़ें
Published at : 17 Nov 2025 12:08 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss Awez Darbar Abhishek Bajaj Mridul Tiwari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
जीतन राम मांझी बोले- 'शपथ ग्रहण में PM मोदी भी होंगे शामिल', मंत्री पद को लेकर दिया बड़ा बयान
जीतन राम मांझी बोले- 'शपथ ग्रहण में PM मोदी भी होंगे शामिल', मंत्री पद को लेकर दिया बड़ा बयान
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident:सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
स्पोर्ट्स
Smriti Mandhana Marriage: वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
जीतन राम मांझी बोले- 'शपथ ग्रहण में PM मोदी भी होंगे शामिल', मंत्री पद को लेकर दिया बड़ा बयान
जीतन राम मांझी बोले- 'शपथ ग्रहण में PM मोदी भी होंगे शामिल', मंत्री पद को लेकर दिया बड़ा बयान
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident:सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
स्पोर्ट्स
Smriti Mandhana Marriage: वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
कितनी पढ़ी-लिखी हैं महिमा चौधरी की बेटी अरियाना? वायरल हुआ था स्कूल वीडियो
कितनी पढ़ी-लिखी हैं महिमा चौधरी की बेटी अरियाना? वायरल हुआ था स्कूल वीडियो
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
शिक्षा
उत्तर प्रदेश में अब स्कूल होंगे और भी मजेदार, बच्चों के लिए साल में 10 ‘बैगलेस डे’; खेल और एक्टिविटी से सीखेंगे नई बातें
उत्तर प्रदेश में अब स्कूल होंगे और भी मजेदार, बच्चों के लिए साल में 10 ‘बैगलेस डे’; खेल और एक्टिविटी से सीखेंगे नई बातें
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget