'सपने सुहाने लड़कपन के' फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने की सगाई, बॉयफ्रेंड ने घुटनों पर जाकर किया प्रपोज
सपने सुहाने लड़कपन के फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने सगाई कर ली है. उन्होंने सोशल मीडिया पर सगाई की तस्वीरें शेयर की. उनका ये ड्रीमी प्रपोजल वायरल हो गया है.
एक्ट्रेस रूपल त्यागी चर्चा में आ गई हैं. शो सपने सुहाने लड़कपन से चर्चा बटोरने वाली एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड नोमिश भारद्वाज सं सगाई कर ली है.
Published at : 17 Nov 2025 07:42 AM (IST)
