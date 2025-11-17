हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'सपने सुहाने लड़कपन के' फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने की सगाई, बॉयफ्रेंड ने घुटनों पर जाकर किया प्रपोज

'सपने सुहाने लड़कपन के' फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने की सगाई, बॉयफ्रेंड ने घुटनों पर जाकर किया प्रपोज

सपने सुहाने लड़कपन के फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने सगाई कर ली है. उन्होंने सोशल मीडिया पर सगाई की तस्वीरें शेयर की. उनका ये ड्रीमी प्रपोजल वायरल हो गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Nov 2025 07:42 AM (IST)
सपने सुहाने लड़कपन के फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने सगाई कर ली है. उन्होंने सोशल मीडिया पर सगाई की तस्वीरें शेयर की. उनका ये ड्रीमी प्रपोजल वायरल हो गया है.

एक्ट्रेस रूपल त्यागी चर्चा में आ गई हैं. शो सपने सुहाने लड़कपन से चर्चा बटोरने वाली एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड नोमिश भारद्वाज सं सगाई कर ली है.

1/7
रूपल ने इस प्रपोजल की कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं. फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा- हमेशा के लिए हां.
रूपल ने इस प्रपोजल की कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं. फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा- हमेशा के लिए हां.
2/7
रूपल को उनके बॉयफ्रेंड ने घुटने पर जाकर प्रपोज किया. उन्हें रिंग पहनाई और फूल दिए.
रूपल को उनके बॉयफ्रेंड ने घुटने पर जाकर प्रपोज किया. उन्हें रिंग पहनाई और फूल दिए.
3/7
रूपल अपनी रिंग फ्लॉन्ट करती भी दिखीं. इस दौरान वो काफी खुश और एक्साइटेड दिखीं.
रूपल अपनी रिंग फ्लॉन्ट करती भी दिखीं. इस दौरान वो काफी खुश और एक्साइटेड दिखीं.
4/7
रूपल इस खास मौके पर रेड कलर की हॉल्टर नेक ड्रेस पहने दिखीं. उन्होंने लॉन्ग ईयररिंग्स से इस लुक को कंप्लीट किया.
रूपल इस खास मौके पर रेड कलर की हॉल्टर नेक ड्रेस पहने दिखीं. उन्होंने लॉन्ग ईयररिंग्स से इस लुक को कंप्लीट किया.
5/7
वो हाथ में वॉच पहने और चश्मा लगाए नजर आईं. रूपल ने मंगेतर संग लवी-डवी पोज भी दिए.
वो हाथ में वॉच पहने और चश्मा लगाए नजर आईं. रूपल ने मंगेतर संग लवी-डवी पोज भी दिए.
6/7
बता दें कि रूपल ने शो 'कसम से' से करियर की शुरुआत की थी. वो इस शो में कैमियो रोल में थीं. उन्होंने हमारी बेटियों का विवाह, दिल मिल गए, झलक दिखलाजा 4, एक नई छोटी सी जिंदगी, डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर 2 जैसे शोज किए.
बता दें कि रूपल ने शो 'कसम से' से करियर की शुरुआत की थी. वो इस शो में कैमियो रोल में थीं. उन्होंने हमारी बेटियों का विवाह, दिल मिल गए, झलक दिखलाजा 4, एक नई छोटी सी जिंदगी, डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर 2 जैसे शोज किए.
7/7
2012 में उन्होंने शो सपने सुहाने लड़कपन के किया. इस शो में वो गुंजन मयंक गर्ग के रोल में दिखीं. शो में रूपल ने लिप किस भी किया था. आखिरी बार वो रंजू की बेटियां में नजर आईं. फिलहाल उन्होंने दूरी बनाई हुई है.
2012 में उन्होंने शो सपने सुहाने लड़कपन के किया. इस शो में वो गुंजन मयंक गर्ग के रोल में दिखीं. शो में रूपल ने लिप किस भी किया था. आखिरी बार वो रंजू की बेटियां में नजर आईं. फिलहाल उन्होंने दूरी बनाई हुई है.
Published at : 17 Nov 2025 07:42 AM (IST)
Tags :
Roopal Tyagi Sapne Suhane Ladakpan Ke

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?
CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज
संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज
इंडिया
Bihar elections 2025: 'सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं...', AIMIM की जीत पर क्या बोल गए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी
'सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं...', AIMIM की जीत पर क्या बोल गए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?
CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज
संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज
इंडिया
Bihar elections 2025: 'सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं...', AIMIM की जीत पर क्या बोल गए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी
'सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं...', AIMIM की जीत पर क्या बोल गए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
तमिल सिनेमा
Kaantha BO Day 3: खूब तारीफ के बावजूद 'कांथा' की कमाई में संडे को आई गिरावट, तीन में में बस इतना कलेक्शन कर पाई फिल्म
खूब तारीफ के बावजूद 'कांथा' की कमाई में संडे को आई गिरावट, जानें- तीन दिनों का कलेक्शन
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल
मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल
हेल्थ
जिम की जरूरत नहीं, घर पर करें ये उपाय और बैक फैट को कहें अलविदा
जिम की जरूरत नहीं, घर पर करें ये उपाय और बैक फैट को कहें अलविदा
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget