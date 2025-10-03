सलमान खान का मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19' भी टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है. ये शो अपने विवादों, ड्रामा और कई बहसों से दर्शकों को बांधे रखे हुए है. वहीं अब खबरें आ रही हैं कि बिग बॉस 19 में एकवाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की एंट्री होने वाली है. हर सीज़न में, कुछ सेलिब्रिटीज़ बीच में ही घर में एंट्री मार लेते हैं और खेल का रुख पलट देते हैं. लेटेस्ट खबरों के मुताबिक एक फेमस क्रिकेटर की बहन और एक्ट्रेस अब सलमान खान के शो में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री करने जा रही हैं. जानते हैं ये कौन हैं?

क्रिकेटर की बहन की बिग बॉस 19 में होगी एंट्री

दरअसल भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर के शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री करने की खबर है. खबर है कि दीपक भी बिग बॉस में अपनी बहन को ड्रॉप करने के लिए आएंगे. हालाँकि, मालती ने अभी तक बिग बॉस 19 में भाग लेने की खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अभी तक शहनाज़ गिल के भाई शहबाज़ बदेशा वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर शो में एंट्री कर चुके हैं।

कौन हैं मालती चाहर?

मालती एक अभिनेत्री, मॉडल और कंटेंट क्रिएटर हैं. वह क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन भी हैं. 15 नवंबर, 1990 को आगरा, उत्तर प्रदेश में जन्मी मालती एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हैं जिसका खेलों से गहरा नाता है; उनके चचेरे भाई राहुल चाहर भी क्रिकेटर हैं. ब्यूटी पेजेंट्स में पहचान बनाने के बाद, मालती ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अपना करियर शुरू किया . वह फेमिना मिस इंडिया 2014 की फाइनलिस्ट थीं और उन्होंने फेमिना मिस इंडिया दिल्ली 2014 प्रतियोगिता में मिस फोटोजेनिक का खिताब हासिल किया था.

मालती चाहर ने फिल्मों में भी किया है काम

अभिनय की दुनिया में कदम रखते हुए, मालती ने 2018 में अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म जीनियस से रुबीना का किरदार निभाकर अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद, उन्होंने अरविंद पांडे द्वारा निर्देशित 2022 की रोमांटिक ड्रामा इश्क पश्मीना में ओमिशा की भूमिका निभाई थी. अपने अभिनय करियर के अलावा, मालती ने फिल्म निर्माण, निर्देशन और शॉर्ट फिल्मों के निर्माण में भी हाथ आजमाया है.





सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं मालती चाहर

मालती सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इस प्लेटफॉर्म पर वह अपने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स और पर्सनल लाइफ की झलकियां शेयर करती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 10 लाख से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं.

ये हसीनाएं भी कर सकती हैं बिग बॉस में एंट्री

इस बीच, इंडिया फ़ोरम की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, शिखा मल्होत्रा ​​और टिया कर भी बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर दिखाई दे सकती हैं. शिखा की इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल के मुताबिक वह एक एक्ट्रेस, सिंगर , परफॉर्मर और नर्सिंग ऑफिसर हैं. उनकी कई कई पोस्ट के जरिए उनके 'बिग बॉस 19' में वाइल्ड कार्ड के रूप में शामिल होने का हिंट मिल रहा है.। इस बीच, टिया कर की बात करें तो वो एक सिंगर और गीतकार हैं. उन्होंने इंडियन आइडल और एशियन वेव्स में भी भाग लिया. वह अपने इंस्टाग्राम पेज पर कई व्लॉग, सॉन्ग कवर और डांस वीडियो पोस्ट करती हैं.

बता दें कि अब तक, 'बिग बॉस 19' में कुल 14 प्रतियोगी हैं. फिलहाल गौरव खन्ना, शहबाज़ बदेशा, अमाल मलिक, अशनूर कौर, ज़ीशान कादरी, बसीर अली, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, कुनिका सदानंद, प्रणित मोरे, नेहल चुडासमा, मृदुल तिवारी और फरहाना भट्ट घर में खूब धमाल मचा रहे हैं.