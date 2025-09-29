कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 19 चर्चा में बना है. शो में खूब हंगामा देखने को मिल रहा है. वीकेंड का वार भी मजेदार रहा. सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आवेज दरबार का शो से एविक्शन हो गया है. आवेज के एविक्शन से फैंस अपसेट हैं. वहीं यूट्यूबर एल्विश यादव भी काफी नाराज हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला है.

एल्विश यादव ने निकाला गुस्सा

एल्विश ने कहा, 'मुझे अभी पता चला कि आवेज शो से बाहर हो गए हैं. ये बिल्कुल अनफेयर है. उन्होंने गौहर खान को बुलाया ताकि वो आवेज को उनके गेम के बारे में समझा सके. तो फिर आवेज को बाहर क्यों किया? ये अनफेयर है. मुझे अच्छा नहीं लगा. उन्हें आवेज को लंबे समय के लिए रहने देा चाहिए था.'





बता दें कि बिग बॉस के मेकर्स ने वीकेंड के वार में गौहर खान को बुलाया था. गौहर खान आवेज के भाई की पत्नी हैं. गौहर बिग बॉस की विनर भी रह चुकी हैं. वो शो में आवेज को सपोर्ट करने पहुंची थीं. गौहर ने अमाल और बशीर पर भी गुस्सा जाहिर किया था. उन्होंने अमाल का डबल फेस दिखाया था. इसके अलावा उन्होंने आवेज को कहा था कि उन्हें अपने लिए आवाज उठानी चाहिए. लेकिन आवेज तो अब शो से बाहर हो गए हैं.

आवेज ने शो में गर्लफ्रेंड नगमा के साथ एंट्री ली थी. शो में आवेज और नगमा का गेम काफी वीक था. नगमा काफी पहले ही शो से बाहर हो गई थीं. नगमा के जाने के बाद आवेज का गेम थोड़ा सा अपलिफ्ट हुआ लेकिन, फैंस को खास पसंद नहीं आया.

बिग बॉस 19 की बात करें तो शो में खूब हंगामा देखने को मिल रहा है. शो का नया प्रोमो सामने आया है, इसमें नेहल और बशीर के पीछे हलवे को लेकर लड़ाई हो रही है. नेहल और बशीर की लड़ाई हाथापाई तक पहुंच जाएगी.