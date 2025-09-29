धर्मेंद्र की बहू ने जब फिल्मों में किया काम, आमिर संग दिखीं, जानें अब क्या कर रही है एक्ट्रेस

एक्ट्रेस दीप्ति भटनागर ने बॉलीवुड में अपना नाम बनाया. उन्होंने अपने टैलेंट और एक्टिंग से फैंस के दिलों में खास जगह बनाई. लेकिन अब वो बॉलीवुड से पूरी तरह दूर रहती हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. दीप्ति 30 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी. आइए जानते हैं दीप्ति के बारे में.

धर्मेंद्र से ये है कनेक्शन

दीप्ति रिश्ते में धर्मेंद्र की बहू लगती हैं. दीप्ति की शादी रणदीप आर्या के साथ हुई है. रणदीप आर्या धर्मेंद्र के भतीजे हैं. रणदीप के पिता एक्टर वीरेंद्र धर्मेंद्र के कजिन भाई हैं. वीरेंद्र भी एक्टर थे. वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार थे.

टीवी से शुरुआत की एक्टिंग जर्नी

दीप्ति ने मिस इंडिया का खिताब जीता था. उस वक्त वो सिर्फ 18 साल की थी. उन्होंने टीवी में भी काम किया है. वो शो ये है राज, यात्रा, मुसाफिर हूं यारों में दिखीं. उन्होंने करियर की शुरुआत टीवी से ही की थी. इसके बाद उन्होंने फिल्मों की तरफ रुख किया.

View this post on Instagram A post shared by Deepti Bhatnagar (@dbhatnagar)

बॉलीवुड से लेकर साउथ तक किया काम

उन्होंने हिंदी और तेलुगू फिल्मों में काम किया है. उन्होंने 1995 में फिल्म राम शस्त्र से डेब्यू किया था. उन्हें पहचान तेलुगू फिल्म Pelli Sandadi से मिली थी. ये फिल्म 1996 में आई थी. ये उस साल की सेकंड हाइएस्ट ग्रॉसर फिल्म थी. दीप्ति अमेरिकन फिल्म Inferno में भी नजर आई हैं. उन्होंने आमिर खान की फिल्म मन में भी काम किया है.

उन्होंने रजवाड़े, कालिया, कहर, मन, हमसे बढ़कर कौन, दुल्हन बनी में तेरी, हम तुम पे मरते हैं, उलझन, रोक सको तो रोक लो जैसी फिल्में की हैं. उन्होंने 2003 में शो कभी आए न जुदाई को प्रोड्यूस भी किया था.

दीप्ति और रणदीप की लव लाइफ और शादी की बात करें तो उनकी मुलाकात शो मुसाफिर हूं यारों के दौरान हुई. रणदीप शो मुसाफिर हूं यारों के डायरेक्टर थे. दोनों 2 बेटों के पेरेंट्स हैं. पहले बेटे शुभ का जन्म 2003 में हुआ था. इसके 6 साल बाद उन्होंने दूसरे बेटे शिव का जन्म हुआ. दीप्ति अब अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस कर रही हैं. वो सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ से जुड़े अपडेट देती रहती हैं.