बिग बॉस 19 में मिस हुई ये 5 चीजें, जो पहले के सीजन्स में दिखती थीं हर बार

टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ आज 7 दिसंबर को अपने ग्रैंड फिनाले तक पहुंच चुका है. कुछ ही घंटों में शो को उसका विनर मिल जाएगा और दर्शकों में फिनाले को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. वहीं बता दें, बिग बॉस 19 बाकी सभी सीजन्स से बिल्कुल अलग रहा है. पूरे सीजन में ऐसे कई पल और ट्विस्ट देखने को मिले, जो इससे पहले कभी नहीं हुए थे.

कंटेस्टेंट्स की गेम प्लानिंग से लेकर मेकर्स की नई स्ट्रैटेजी तक, इस सीजन ने दर्शकों को हर हफ्ते चौंकाया. कई टास्क, फैसले और सरप्राइज पहली बार देखने को मिले, जिसने शो को और भी अनप्रेडिक्टेबल बना दिया. इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं बिग बॉस 19 की वो 5 चीजें, जो इस सीजन को सबसे यूनिक बनाती हैं.

नहीं बना कोई रोमांटिक कपल

बिग बॉस 19 के इस सीजन की पहली खास बात यह रही कि इस बार घर में कोई रोमांटिक कपल नहीं बना. पिछले सीजन्स में हमेशा कुछ न कुछ लव स्टोरीज देखने को मिलती थीं. जैसे प्रिंस नरूला और युविका चौधरी, सारा खान और अली मर्चेंट, और तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा, लेकिन इस बार कंटेस्टेंट्स ने अपनी स्ट्रैटेजी और गेम पर फोकस रखा. इसके चलते शो में रोमांस की बजाय रोमांच, टास्क और टकराव ने ज्यादा सुर्खियां बटोरीं. फैंस ने भी इसे अलग अंदाज में एंजॉय किया और घर के हर पल को उत्साह से देखा.



कैप्टन ने भी की ड्यूटी

बिग बॉस 19 में इस बार कैप्टन को भी ड्यूटी करनी पड़ रही थी. इस सीजन में शाहबाज, बादशाह, मृदुल तिवारी और गौरव खन्ना जैसे कई कंटेस्टेंट्स ने कप्तान बनकर अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाया. पहले के सीजन्स में कैप्टन अक्सर कोई ड्यूटी नहीं निभाता था और केवल टाइटल तक सीमित रहता था, लेकिन इस बार कप्तानों को एक्टिव होकर घर के कामकाज में हाथ बंटाना पड़ रहा था.

इस सीजन में नहीं था जेल

बिग बॉस 12, 15 और 16 के सीजन्स में कंटेस्टेंट्स को किसी नियम तोड़ने के कारण जेल में बैठना पड़ता था या उन्हें सजा दी जाती थी. लेकिन इस बार बिग बॉस 19 में ऐसा नहीं हुआ. न तो किसी को जेल हुई और न ही कोई सजा मिली, जिससे घर के माहौल में एक अलग तरह की हलचल देखने को मिली.

पहले ही दिन घर से बेघर

बिग बॉस 19 के इस सीजन में सबसे चौंकाने वाला पल आया पहले ही दिन. घरवालों ने फरहाना भट्ट को घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट कर दिया था, लेकिन उन्हें पूरी तरह बाहर निकालने के बजाय एक सीक्रेट रूम में भेज दिया गया था. इससे पहले किसी भी सीजन में ऐसा देखने को नहीं मिला था, इसलिए यह पल घर में शुरुआती ड्रामा और विवाद का कारण बना और फैंस इसे लेकर काफी चर्चा में रहे.

नहीं हुई कोई डिनर डेट

अगर देखा जाए तो इस बार बिग बॉस 19 के घर में कोई डिनर डेट नहीं हुई. पहले के सीजन्स में अक्सर कंटेस्टेंट्स और उनके पार्टनर्स के बीच रोमांटिक डिनर डेट्स देखने को मिलती थीं. उपेन पटेल और करिश्मा तन्ना के बीच काफी रोमांटिक डिनर डेट्स हुईं, बनी जे और गौरव चोपड़ा को एक टास्क के तहत स्पेशल डिनर डेट मिली थी, जो काफी पॉपुलर हुआ, और रुबीना और अभिनव की भी डिनर डेट हुई, लेकिन इस सीजन में ऐसा कुछ नहीं हुआ. खासकर गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा के बीच भी कोई डिनर डेट नहीं हुई.