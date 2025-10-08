भारती सिंह बेहद ही लग्जरी लाइफ जीती हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और स्ट्रगल किया है. भारती ने अपनी जिंदगी में काफी उतार-चढ़ाव और गरीबी देखी है. लेकिन, अब वो करोड़ों में कमाई करती हैं.

हाल ही में एक पॉडकास्ट में भारती ने बताया कि वो टीवी और यूट्यूब के जरिए कितनी कमाई कर लेती हैं.भारती महज 2 साल की थीं तब ही उनके पिता की डेथ हो गई थी. कई इंटरव्यू में भारती इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि एक वक्त ऐसा था जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था.

करोड़ों में कमाती हैं भारती

उनकी मां दूसरों के घर में काम करती थीं और लोगों के घर में जो खाना बच जाता था वो उन्हें दे देते थे.उसे ही खाकर भारती का परिवार गुजारा किया करता था.अब भारती देश की टॉप फीमेल कॉमेडियन और होस्ट बन चुकी हैं. वो करोड़ों में कमाती हैं.

दो साल पहले भारती सिंह ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था. राज शमानी के पॉकास्ट में जब भारती पहुंची थीं तो उन्होंने बताया कि उनकी 40 फीसदी कमाई इसी से होती है. दरअसल, भारती से पूछा गया कि अगर आप 100 रुपए कमाती हैं तो टीवी से कितना आता है और यूट्यूब से कितना.

यूट्यूब पर ईमानदारी से करो काम

भारती ने कहा कि 60 प्रतिशत टीवी से आता है और 40 प्रतिशत यूट्यूब से आता है. भारती ने आगे कहा कि अगर आप ईमानदारी से यूट्यूब पर काम करो ना तो वो भी उतना ही डेडिकेशन दिखाता है. भारती ने कहा कि मैं टीवी पर एक दिन में उतना कमा सकती हूं जितना यूट्यूब पर एक महीने में कमाती हूं.

वो कहती हैं कि उन्हें दोनों मीडियम काफी पसंद है.भारती ने बताया कि उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू करने का फैसला क्यों किया था. कॉमेडियन ने बताया कि उनके पति हर्ष ने बोला था टीवी आगे जाकर बंद होने वाला है. कोई नहीं देखागा टीवी. यूट्यूब का कुछ करते हैं. व्लॉग करते हैं तो मैंने कहा कि क्यों किसी को लाइफ दिखाऊं अपनी. लेकिन जब किया तो मजा आने लगा. फिर जब पैसा आने लग गया तो और भी ज्यादा प्यार हो गया.

