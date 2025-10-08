मैथिली ठाकुर कितनी पढी लिखी हैं? जानें कहां- कहां से करती हैं मोटी कमाई
सिंगर मैथिली ठाकुर को लेकर ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वो बिहार चुनावों में उतर सकती हैं.इस खबर के आने के बाद से लोग ये जानना चाहते हैं कि मैथिकी कितनी पढ़ी-लिखी हैं और नेटवर्थ क्या है.
पॉपुलर सिंगर मैथिली ठाकुर का नाम इन दिनों लाइमलाइट में बना हुआ है. अपनी आवाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाली मैथिली इन दिनों चुनाव को लेकर चर्चा में हैं. कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सिंगर बिहार के विधानसभा चुनाव में खड़ी हो सकती हैं.ऐसे में लोग अब उनसे जुड़ी छोटी-बड़ी हर बात जानना चाहते हैं.चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं उनसे जुड़ी अहम जानकारियां...
बता दें मैथिली ठाकुर अभी महज 25 साल की हैं और पूरे देश में जानी जाती हैं. इतना ही नहीं बल्कि छोटी सी उम्र में ही मैथिली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मानित कर चुके हैं. कल्चरल एंबेसडर ऑफ द ईयर अवॉर्ड से मैथिली को नवाजा गया था.
आर्थिक स्थिति नहीं थी ठीक
मैथिली का जन्म छोटे से गांव बेनीपट्टी में हुआ था और आज वो करोड़ों की मालकिन बन चुकी हैं.बचपन से ही मैथिली को संगीत में रुचि रही है. उनके पिता म्यूजिक क्लास चलाया करते थे. उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी,ऐसे में उन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर कामयाबी और शोहरत हासिल की.
उन्हें द राइजिंग स्टार से पॉपुलैरिटी मिली. मैथिली इस शो के बाद यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फेमस हो गईं.इंस्टाग्राम पर मैथिली ठाकुर को 6.3 मिलियन लोग फॉलो करते हैं. यूट्यूब पर उनके 5.12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. News18 इंग्लिश के अनुसार एक शो के लिए वो 5 से 7 लाख रुपये की फीस लेती हैं.
मैथिली ठाकुर की इनकम
मैथिली हर महीने 12 से 15 शो करती हैं. ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो महीने में कितनी कमाई करती होंगी.रिपोर्ट के अनुसार मैथिली 90 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की मंथली इनकम कर लेती हैं. सोशल मीडिया से भी मैथिली मोटी कमाई करती हैं.
एक पोस्ट के लिए लगभग मैथिली 50 लाख रुपये चार्ज करती हैं. मैथिली की नेटवर्थ की बात करें तो करोड़ों में है. मैथिली की पढ़ाई पर गौर करें तो उन्होंने अपने गांव से शुरुआती पढ़ाई की. उसके बाद उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया.
मैथिली की एजुकेशन
12-13 साल की उम्र में मैथिली का एडमिशन MCD स्कूल में हुआ, जहां से उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की.उसके बाद मैथिली ने बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की.12वीं पास करने के बाद मैथिली ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से बैचलर की डिग्री ली.
