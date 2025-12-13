'भाभीजी घर पर है 2.0' में का प्रोमो जारी, 9 साल बाद शिल्पा शिंदे की धमाकेदार वापसी

टीवी का सबसे हिट और पॉपुलर कॉमेडी शो ‘भाभी जी घर पर हैं’ लंबे वक्त से दर्शकों को खूब एंटरटेन करता आया है. अब इस शो के चाहने वालों के लिए खुशखबरी है. एक बार फिर यह शो अपने नए सीजन के साथ टीवी पर दस्तक देने के लिए तैयार है.

मगर इस बार मेकर्स एक बड़े ट्विस्ट के साथ इसे लेकर आ रहे हैं. इस बार दर्शक हंसते-हंसते डरेंगे भी. शो में हॉरर का तड़का भी देखने को मिलेगा जो कहानी को और भी मजेदार बना देगा.इसी के साथ एक और ट्विस्ट है. शो में करीब नौ साल बाद शिल्पा शिंदे की धमाकेदार वापसी हो रही है.

शिल्पा शिंदे की धमाकेदार वापसी

‘भाबी जी घर पर हैं 2.0’ में शिल्पा एक बार फिर अंगूरी भाभी बनकर वह दर्शकों का दिल जीतने को तैयार हैं. नए प्रोमो वीडियो में शिल्पा शिंदे के लुक से पर्दा भी हटा दिया गया है. जिसे देख फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई. प्रोमो में अंगूरी का वही पुराना अंदाज, मासूमियत और कॉमिक टाइमिंग देखने को मिल रही है, जिसे दर्शकों ने हमेशा दिल से पसंद किया है.





देखिए प्रोमो की खास झलक

'भाभी जी घर पर हैं 2.0' का प्रोमो वीडियो देख आपको 'स्त्री' मूवी की याद आ जाएगी. वीडियो की शुरुआत कहानी घूंघटगंज के रहस्यमय कस्बे से होती है. जहां परंपरा और रहस्य का संगम है और हर कोने में राज छिपे हैं.

प्रोमो में तिवारी जी, विभूती नारायण मिश्रा, अनिता भाभी और अंगूरी भाभी एक जगह पर कदम रखते हैं. लेकिन अंगूरी भाभी बीच में ही रुक जाती हैं, क्योंकि उनका पल्लू पेड़ की टहनी में फंस जाता है. जैसे ही वह आगे बढ़ती हैं, उनपर आकर चुन्नी कहीं से गिर जाती है.

वह सबके पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि 'गैस कौन?' ऐसे में विभूति नारायण मिश्रा जवाब देते हैं. 'भाभी जी आपका मतलब गेस से है.' वहीं अंगूरी भाभी छूटते ही बोलती हैं-'सही पकड़े हैं'.

नए अवतार में आएंगी अंगूरी भाभी

मेकर्स ने प्रोमो वीडियो जारी कर शिल्पा के नए अवतार से रूबरू कराया है. वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा- घूंघटगंज की गलियों से घूंघट उठाके,आ रही हैं असली से भी असली भाभीजी हंसी का तड़का लगाने.सही पकड़े हैं! देखिए नए अवतार में 'भाबीजी घर पर हैं 2.0'.