शादी के बाद कैसी है सोनाक्षी-जहीर की बॉन्डिंग? पापा शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया
Shatrughan Sinha on Sonakshi Zaheer: शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर से अपनी बेटी सोनाक्षी और जहीर के रिश्ते पर अपनी राय दी. उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि वे दोनों एक साथ कैसे रहते हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने 23 जून 2024 को जहीर इकबाल के साथ शादी रचाई थी. यह इंटरफेथ मैरिज सोशल मीडिया पर लंबे समय तक चर्चाओं में रही. इस शादी लेकर सिन्हा परिवार कई बार निशाने पर भी रहा. वहीं गैर धर्म से शादी करने को लेकर एक्ट्रेस काफी ट्रोल भी हुई थीं.
मगर उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा उनके साथ हमेशा खड़े रहे. अब लंबे समय बाद एक बार फिर से शत्रुघ्न सिन्हा ने सोनाक्षी-जहीर के रिश्ते पर अपनी राय रखी. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सोनाक्षी और जहीर के बीच कैसी बॉन्डिंग.
'आज तक ' के संग बात करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि सोनाक्षी और जहीर के बीच बेहद मजबूत रिश्ता है. दोनों के बीच आपसी समझदारी है और जबरदस्त बॉन्डिंग भी है. उनका परिवार पूरी तरह से इस रिश्ते के साथ खड़ा है. शत्रुघ्न का कहना है कि प्यार और सम्मान ही किसी भी रिश्ते की असली ताकत है.
वे एक-दूसरे के लिए ही बने हैं
शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, 'बहुत अच्छा है. जहीर और सोनाक्षी एक-दूसरे को बहुत मानते ही नहीं हैं बल्कि वो ऐसे लगते हैं जैसे वे एक-दूसरे के लिए ही बने हैं. बहुत बढ़िया है. और सोनाक्षी ने अगर ऐसा लिखा है कि ये शख्स है जो मेरी लाइफ में मैटर करता है तो मैं कहूंगा कि सोनाक्षी ऐसा भी कहती है कि मेरी लाइफ में केवल दो हीरोज हैं.'
'जटाधारा' में की शानदार एक्टिंग
सोनाक्षी सिन्हा को हाल ही में फिल्म 'जटाधारा' में देखा गया. यह फिल्म एसकेजी एंटरटेनमेंट के बैनर तले निर्मित और ज़ी स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत की गईं. इसमें सोनाक्षी सिन्हा के साथ सुधीर बाबू,शिल्पा शिरोडकर और दिव्या खोसला भी लीड रोल में काफी पसंद किए गए.
यह फिल्म भारतीय पौराणिक कथाओं और आधुनिक हॉरर का मिश्रण है. इस फिल्म में सोनाक्षी ने धना पिशाचिनी का किरदार निभाया है. इस रोल में उन्हें काफी पसंद किया.
