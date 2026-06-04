शिल्पा शिंदे के झूठ पर भड़कीं हिना खान, एक्ट्रेस को फटकार लगाते हुएं बोलीं- 'शर्म आनी चाहिए'

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'शर्म आनी चाहिए', शिल्पा शिंदे के झूठ पर भड़कीं हिना खान, फटकार लगाते हुए बोली- 'भाबी जी घर पर हैं' प्रोड्यूसर है 'असली विक्टिम'

'शर्म आनी चाहिए', शिल्पा शिंदे के झूठ पर भड़कीं हिना खान, फटकार लगाते हुए बोली- 'भाबी जी घर पर हैं' प्रोड्यूसर है 'असली विक्टिम'

Hina Khan On Shilpa Shinde: शिल्पा शिंदे के अपने शो के मेकर पर झूठे आरोप लगाने के खुलासे के बाद अब हिना खान ने एक्स पर पोस्ट कर अपना रिएक्शन दिया है. हिना ने कहा कि वे शॉक्ड हैं.

By : निशा शर्मा | Updated at : 04 Jun 2026 08:23 AM (IST)
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टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे हाल ही में कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट में पहुंची थीं. इस दौरान बातचीत में एक्ट्रेस ने 'भाभीजी घर पर हैं' के मेकर संजय कोहली पर यौन उत्पीड़न का लगाने के लगभग एक दशक बाद, कबूल किया कि मामला झूठा था. अभिनेत्री ने खुलासा किया कि उन्होंने ये आरोप इसलिए लगाए क्योंकि उनके पास अपने कॉन्ट्रेक्ट रिलेटिज विवाद को सुलझाने का कोई और ऑप्शन नहीं था. वहीं शिल्पा के इस खुलासे ने हर किसी को शॉक्ड कर दिया है. उन्हें अब इसके लिए काफी ट्रोल भी किया जा रहा है. वहीं हिना खान ने भी अब शिल्पा शिंदे के इस झूठे मामले को लेकर कड़ी निंदा की है.

शिल्पा शिंदे के खुलासे पर हिना खान ने किया रिएक्ट
हिना खान ने शिल्पा शिंदे के इस खुलासे पर अपना रिएक्शन देते हुए अपने एक्स अकाउंट (पहले ट्विटर) पर एक बयान पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, "मैं आमतौर पर किसी के बारे में बात नहीं करती, मैं कभी किसी के पर्सनल मामलों पर कमेंट या रिएक्शन नहीं देती, मैं केवल तभी बोलती हूं जब बात किसी सेंसेटिव मुद्दे की हो, कोई ऐसा मुद्दा जो हम सभी को, खासकर महिलाओं को, सोसाइटी के रूप में इफेक्ट करता हो. एक पब्लिक हस्ती होने के नाते और बोलने का अधिकार रखने के कारण, मुझे अपना फर्ज निभाना चाहिए."

‘मैं शॉक्ड हूं’
हिना ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा है, “हां, किसी विवाद में जीत हासिल करने के लिए किसी की इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने स्त्रीत्व का इस्तेमाल करना सरासर शर्मनाक है. और हर कोई इसका विरोध करने और न्याय की मांग करने में बिल्कुल सही है. मैं शॉक्ड हूं. लेकिन मैं यहां ‘असली विक्टिम’ के बारे में बात करना चाहती हूं. एक रिस्पेक्टेड मैन, जिनकी पत्नी, बेटी और परिवार में कई अन्य महिलाएं हैं... कई आइकॉनिक शो के साथ एक हार्ड वर्किंग प्रोड्यूसर, जिन्होंने इस तरह की यातना झेली. जैसा कि फीमेल एक्टर ने कबूल किया है, उनके आरोप न केवल बेसलेस थे, बल्कि उनका इस्तेमाल कानून का सहारा लिए बिना लाभ उठाने, जीतने, अपना दावा करने और समझौता करने के लिए किया गया था.”

 

उन्होंने आगे कहा, “और इसके बाद भी, वही मेकर उसी इंसान को वही शो दे देता है. एक और लॉन्चपैड, एक और माउथपीस, एक और रेलिवेंस, सेक्सुल असाल्ट के उसके झूठे दावे को वैलिडिटी देने का एक और मौका... अगर एक्ट्रेस इसे दोहराती है तो क्या होगा? आखिरकार, अभिनेत्री को वही शो उसी ने दिया है जिस पर उसने झूठा आरोप लगाया था. मैं शॉक्ड हूं.” उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, “हम पर जोक है.”

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शिल्पा ने 2016 में शो के मेकर पर लगाए थे आरोप
2016 में, जब शिल्पा ने पॉपुलर सिटकॉम 'भाभीजी घर पर हैं' छोड़ा, तो उन्होंने मेकर्स पर उत्पीड़न, बकाया भुगतान न करने और काम का माहौल खराब करने का आरोप लगाया था. मामला समझौते पर खत्म हुआ था. उन्होंने कहा  कि उनके दोस्तों ने उन्हें चेतावनी दी थी और पूछा था कि क्या उन्हें पता है कि उन्होंने क्या किया है. हालांकि, शिल्पा ने उन्हें समझाया कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि शो छोड़ने के बाद भी उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था. बता दें कि 2025 में, शिल्पा 'भाभीजी घर पर हैं' में वापस लौटीं! उन्होंने बताया कि वह शो के लेखक की वजह से वापस आईं और आगे बताया कि अब उनके पूरी टीम के साथ अच्छे संबंध हैं.

 

पढ़ें:-आमिर खान संग तलाक के बाद रीना दत्ता और किरण राव को कितनी मिली थी एलिमनी? जानकर चौंक जाएंगे

 

 

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Published at : 04 Jun 2026 08:23 AM (IST)
Tags :
Bhabiji Ghar Par Hain Hina Khan Sanjay Kohli
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