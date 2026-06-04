Video: इब्राहिम अली खान ने पलक तिवारी को पैपराजी से छिपाया, बेसमेंट की ओर भागीं एक्ट्रेस

सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उनका नाम लगातार श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी के साथ जोड़ा जा रहा है. कहा जा रहा है कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. दोनों को अक्सर एक साथ वक्त बिताते और कई बार सीक्रेट वेकेशन पर भी साथ जाते देखा गया है. अब डेटिंग की अफवाहों के बीच इब्राहिम अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ मूवी डेट पर पहुंचे.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

पलक तिवारी और इब्राहिम अली का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मूवी खत्म होने के बाद जैसे ही दोनों जुहू के पीवीआर थिएटर से बाहर निकले तो वहां पहले से मौजूद पैपराजी ने उन्हें अपने कैमरों में कैद करना शुरू कर दिया, जिसका अंदाजा उन्हें नहीं था.

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इब्राहिम अली खान ने पलक तिवारी को दिया धक्का

वीडियो में इब्राहिम को फोन पर बात करते हुए एक कॉरिडोर से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है. जैसे ही उन्हें सामने पैप्स दिखे तो उन्होंने पलक को धक्का देकर अंदर जाने के लिए कहा ताकि वो कैमरे से बच सकें. वीडियो में साफ दिख रहा है कि इब्राहिम मीडिया से पलक को छिपा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों कैमरे में कैद हो गए. पीछे की साइड भी कई पैप्स मौजूद थे, जिन्होंने इस कपल को कैमरे में कैद कर लिया.

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यूजर्स कर रहे ऐसे कमेंट्स

इस वायरल वीडियो पर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एक ने लिखा, 'जब आप रिलेशनशिप में हो तो, छिपाना क्यों है.' एक लिखते हैं, 'दोनों अक्सर साथ नजर आते हैं, तो रिश्ते को छिपाने की जरूरत क्या है.' एक ने लिखा, 'बढ़िया जोड़ी है.' दूसरे ने लिखा, 'आखिर ये छिप क्यों रही है.' वहीं कई लोग पलक और इब्राहिम को सपोर्ट करते हुए पैपराजी की दखलअंदाजी पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.

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