बिग बॉस 19: 'चुपचाप सुनो', कुनिका पर भड़के सलमान, फरहाना-मालती में हुई गाली-गलौच

टीवी के रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' के 13 हफ्ते गुजर चुके हैं और दो हफ्ते ही बाकी रह गए हैं. आज 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने कुनिका सदानंद की खूब क्लास लगाई. शो में आज सरगुन मेहता और रवि दुबे भी पहुंचे थे. वहीं मालती चहर के भाई दीपक चहर घर में ही थे जिनसे मालती अपने और अमाल के रिश्ते के बारे में भी बात करती दिखीं. बाद में सभी घरवालों ने बहुत खुश होकर दीपक को अलविदा कहा.

दीपक चहर ने मालती से पूछा कि उन्होंने अमाल से अपनी जान-पहचान की बात क्यों छेड़ी. इस पर मालती ने दीपक को बताया कि अमाल ने ही उनसे मुलाकात की थी और उनका नंबर लिया था. हालांकि दीपक ने उन्हें समझाया कि बिग बॉस एक गेम शो है और अमाल अपना गेम खेल रहे हैं. ऐसे में उन्हें भी घर में ये सब बातें डिस्कस नहीं करनी चाहिए.

किचन टास्क में अशनूर कौर ने मारी बाजी

'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने मजाकिया अंदाज में पहले कुनिका की बहू बनने के लिए अशनूर, फरहाना और तान्या से टास्क कराया. तीनों से एक-एक करके मसालों के नाम बताने के लिए कहा. इसके बाद तीनों को पूरियां बेलने का टास्क दिया गया. जिसमें अशनूर ने बाजी मार ली.

सलमान खान ने अमाल मलिक को लगाई फटकार

सलमान खान ने इसके बाद मालती चहर के साथ गलत बर्ताव करने के लिए उन्हें खरी-खोटी सुनाई. सलमान ने कहा- 'अमाल स्ट्रॉन्ग लोगों से टकराएगा नहीं और पीठ पीछे लोगों की ऐसे बुराई करेगा. कभी गौरव, प्रणित या फरहाना से आपने कभी सीधे टक्कर नहीं ली.' सलमान ने आगे कहा- 'मैं आपको बाहर का एक नजरिया दे रहा हूं, सुनना है सुनो वरना मैं चुप हो जाता हूं. आप लोगों की हां में हां मिलाते रहते हैं, फरहाना और मालती को बुली करते रहते हैं.'

मालती को लेस्बियन कहने को लेकर कुनिका पर भड़के सलमान

सलमान खान ने आगे मालती को लेस्बियन कहने पर कुनिका को डांट लगाई. सलमान ने कहा- 'आप बीच में टोकेंगी नहीं, कुछ बोलेंगी नहीं, बस चुपचाप सुनेंगी. ऐज शेमिंग वाली बात पर हमने आपको सपोर्ट किया. लेकिन कुछ मामलों में आप बहुत इनसेंसिटिव लगी हैं. मालती के भाई ने आपको साफ-साफ बताया कि आपने जो मालती के लिए कहा कि क्या आप 100 पर्सेंट श्योर हैं कि मालती लेस्बियन हैं.' इसपर कुनिका ने जवाब दिया- 'मैं होमोफोबिक नहीं हूं लेकिन मैं अपनी कही गई बात पर शर्मिंदा हूं.'

फिर सलमान ने कहा- 'और आप लास्ट वीक भी रीजन दे रही थीं और दीपक को भी, आपके रीजन आपके कमेंट्स से भी खराब थे. आपको ऐसे हालात में फंसना ही क्यों है? इसके बाद कुनिका ने मालती और जनता से माफी मांगी.'

फरहाना और मालती के बीच जमकर हुई गाली-गलौच

'वीकेंड का वार' के एपिसोड में आज फरहाना और मालती के बीच जमकर लड़ाई हुई. इस दौरान दोनों ने एक-दूसरे को खूब गालियां भी दीं. फरहाना ने माती को 'बद्तमीज औरत' कहा और बोला- तुमने अमाल के लिए बर्तन धुले वरना तुमने किया नहीं अभी तक. दोबारा मुझसे कहना नहीं वरना मैं तुम्हें वहीं पर धो देती. होस्ट की वजह से तुम्हें बर्दाश्त किया. इसीलिए दोबारा मुझे शटअप मत कहना. दिमाग है नहीं. फिर मालती ने फरहाना को कहा- अकल है नहीं तुम्हारे पास. मालती ने फरहाना को 'इडियट' भी कहा.