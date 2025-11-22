एक्सप्लोरर
Saturday Box Office Collection: 'मस्ती 4' के क्रेज में करोड़ों उड़ा ले गई 9 दिन पुरानी फिल्म, '120 बहादुर' ने किया इतना कलेक्शन
Saturday Box Office Collection: 'मस्ती 4' और '120 बहादुर' के क्लैश के बीच 'दे दे प्यार दे 2' ने बाजी मार ली है. शनिवार को किसी फिल्म की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ गई तो किसी ने तेजी से कमाई की.
थिएटर्स में इन दिनों कई बॉलीवुड फिल्में लगी हुई हैं. ऐसे में दर्शकों के पास कॉमेडी, रोमांस से लेकर एक्शन तक का लुत्फ उठाने के ऑप्शन मौजूद हैं. हाल ही में एडल्ट कॉमेडी फिल्म 'मस्ती 4' और फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' रिलीज हुई थी. इससे पहले रॉम-कॉम फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' दर्शकों का दिल जीत रही थी. आइए जानते हैं शनिवार को किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ कमाए हैं.
'मस्ती 4' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
- 'मस्ती 4' लंबे इंतजार के बाद 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है.
- रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी और विवेक ओबेरॉय की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई कर रही है.
- पहले दिन 'मस्ती 4' ने बॉक्स ऑफिस पर 2.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
- वहीं दूसरे दिन फिल्म की कमाई घट गई है और इसने (रात 8 बजे तक) महज 1.79 करोड़ रुपए कमाए हैं.
- 'मस्ती 4' के दो दिनों का कुल कलेक्शन 4.54 करोड़ रुपए हो गया है.
'120 बहादुर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
- '120 बहादुर' भी 21 नवंबर को रिलीज हुई है और बॉक्स ऑफिस पर 'मस्ती 4' से टकराई है.
- पहले दिन तो फरहान अख्तर की फिल्म कलेक्शन की रेस में 'मस्ती 4' से पीछे रह गई थी.
- लेकिन दूसरे दिन '120 बहादुर' ने बढ़त बनाई है और कॉमेडी फिल्म को पीछे छोड़ दिया है.
- '120 बहादुर' ने बॉक्स ऑफिस पर 2.25 करोड़ रुपए से खाता खोला था.
- अब दूसरे दिन फिल्म (रात 8 बजे तक) 1.62 करोड़ रुपए कमा चुकी है.
- इसी के साथ '120 बहादुर' ने दो दिनों में कुल 3.87 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9
- रकुलप्रीत सिंह और अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' एक रॉम-कॉम है.
- ये फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब तक अच्छा कमा रही है.
- कलेक्शन के मामले में 'दे दे प्यार दे 2' नो 'मस्ती 4' और '120 बहादुर' को भी मात दे दी है.
- 'दे दे प्यार दे 2' ने नवें दिन (रात 8 बजे तक) 2.98 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है.
