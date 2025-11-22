हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSaturday Box Office Collection: 'मस्ती 4' के क्रेज में करोड़ों उड़ा ले गई 9 दिन पुरानी फिल्म, '120 बहादुर' ने किया इतना कलेक्शन

Saturday Box Office Collection: 'मस्ती 4' के क्रेज में करोड़ों उड़ा ले गई 9 दिन पुरानी फिल्म, '120 बहादुर' ने किया इतना कलेक्शन

Saturday Box Office Collection: 'मस्ती 4' और '120 बहादुर' के क्लैश के बीच 'दे दे प्यार दे 2' ने बाजी मार ली है. शनिवार को किसी फिल्म की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ गई तो किसी ने तेजी से कमाई की.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 22 Nov 2025 08:38 PM (IST)
Preferred Sources

थिएटर्स में इन दिनों कई बॉलीवुड फिल्में लगी हुई हैं. ऐसे में दर्शकों के पास कॉमेडी, रोमांस से लेकर एक्शन तक का लुत्फ उठाने के ऑप्शन मौजूद हैं. हाल ही में एडल्ट कॉमेडी फिल्म 'मस्ती 4' और फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' रिलीज हुई थी. इससे पहले रॉम-कॉम फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' दर्शकों का दिल जीत रही थी. आइए जानते हैं शनिवार को किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ कमाए हैं. 

'मस्ती 4' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2

  • 'मस्ती 4' लंबे इंतजार के बाद 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है.
  • रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी और विवेक ओबेरॉय की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई कर रही है.
  • पहले दिन 'मस्ती 4' ने बॉक्स ऑफिस पर 2.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • वहीं दूसरे दिन फिल्म की कमाई घट गई है और इसने (रात 8 बजे तक) महज 1.79 करोड़ रुपए कमाए हैं.
  • 'मस्ती 4' के दो दिनों का कुल कलेक्शन 4.54 करोड़ रुपए हो गया है.

'120 बहादुर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2

  • '120 बहादुर' भी 21 नवंबर को रिलीज हुई है और बॉक्स ऑफिस पर 'मस्ती 4' से टकराई है.
  • पहले दिन तो फरहान अख्तर की फिल्म कलेक्शन की रेस में 'मस्ती 4' से पीछे रह गई थी.
  • लेकिन दूसरे दिन '120 बहादुर' ने बढ़त बनाई है और कॉमेडी फिल्म को पीछे छोड़ दिया है.
  • '120 बहादुर' ने बॉक्स ऑफिस पर 2.25 करोड़ रुपए से खाता खोला था.
  • अब दूसरे दिन फिल्म (रात 8 बजे तक) 1.62 करोड़ रुपए कमा चुकी है.
  • इसी के साथ '120 बहादुर' ने दो दिनों में कुल 3.87 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.

'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9

  • रकुलप्रीत सिंह और अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' एक रॉम-कॉम है.
  • ये फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब तक अच्छा कमा रही है.
  • कलेक्शन के मामले में 'दे दे प्यार दे 2' नो 'मस्ती 4' और '120 बहादुर' को भी मात दे दी है.
  • 'दे दे प्यार दे 2' ने नवें दिन (रात 8 बजे तक) 2.98 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है.
और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 22 Nov 2025 08:31 PM (IST)
Tags :
De De Pyaar De 2 120 Bahadur Mastiii 4 Saturday Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत से मुकाबला सिर्फ आकाश में', तेजस फाइटर जेट क्रैश में पायलट की मौत पर आया पाकिस्तान का पहला रिएक्शन
'भारत से मुकाबला सिर्फ आकाश में', तेजस फाइटर जेट क्रैश में पायलट की मौत पर आया PAK का पहला रिएक्शन
बिहार
पंचायती राज मंत्री बनते ही दीपक प्रकाश बोले, 'कई जगहों पर काम सही समय पर पूरा नहीं हो पा रहा'
पंचायती राज मंत्री बनते ही दीपक प्रकाश बोले, 'कई जगहों पर काम सही समय पर पूरा नहीं हो पा रहा'
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना ने हाथों पर रचाई पिया के नाम की मेहंदी, पलाश मुच्छल की बाहों में दिए पोज, देखें इनसाइड तस्वीरें
स्मृति मंधाना ने हाथों पर रचाई पिया के नाम की मेहंदी, पलाश मुच्छल की बाहों में दिए पोज
Advertisement

वीडियोज

IFFI GOA 2025 में Vintage Camera का खास Collection | Ft. Sarvesh S. Deorukhakar
Bihar चुनाव के खत्म होते ही बंगाल में शुरु हो गई वोट बैंक की तैयारी? | Bengal Election | Mamata
IPO Alert: Sudeep Pharma IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Delhi Red Fort Blast Update: चक्की-केमिकल-बारूद मिलग गए सारे सबूत! Terrorist Umar
FD का Smart Upgrade: FMP Explained| Low Risk High Benefits| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत से मुकाबला सिर्फ आकाश में', तेजस फाइटर जेट क्रैश में पायलट की मौत पर आया पाकिस्तान का पहला रिएक्शन
'भारत से मुकाबला सिर्फ आकाश में', तेजस फाइटर जेट क्रैश में पायलट की मौत पर आया PAK का पहला रिएक्शन
बिहार
पंचायती राज मंत्री बनते ही दीपक प्रकाश बोले, 'कई जगहों पर काम सही समय पर पूरा नहीं हो पा रहा'
पंचायती राज मंत्री बनते ही दीपक प्रकाश बोले, 'कई जगहों पर काम सही समय पर पूरा नहीं हो पा रहा'
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना ने हाथों पर रचाई पिया के नाम की मेहंदी, पलाश मुच्छल की बाहों में दिए पोज, देखें इनसाइड तस्वीरें
स्मृति मंधाना ने हाथों पर रचाई पिया के नाम की मेहंदी, पलाश मुच्छल की बाहों में दिए पोज
आईपीएल
IPL को अलविदा कहेंगे एमएस धोनी! ये 3 खिलाड़ी भी इस सीजन के बाद ले लेंगे संन्यास? लिस्ट कर देगी हैरान
IPL को अलविदा कहेंगे एमएस धोनी! ये 3 खिलाड़ी भी इस सीजन के बाद ले लेंगे संन्यास? लिस्ट कर देगी हैरान
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
कितनी तरह के होते हैं टेप और कौन-सा कहां होता है इस्तेमाल? आज जान लें पूरी बात
कितनी तरह के होते हैं टेप और कौन-सा कहां होता है इस्तेमाल? आज जान लें पूरी बात
यूटिलिटी
क्या पेमेंट में एक दिन की देरी से पड़ेगा क्रेडिट स्कोर पर फर्क? जान लीजिए नियम
क्या पेमेंट में एक दिन की देरी से पड़ेगा क्रेडिट स्कोर पर फर्क? जान लीजिए नियम
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
Embed widget