हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBB19 Oct 07 Written Update: इस हफ्ते नॉमिनेट हुए ये 5 कंटेस्टेंट, गौरव खन्ना से भिड़ीं नीलम गिरी, कहा- 'घर में रहकर क्या उखाड़ रहे'

BB19 Oct 07 Written Update: इस हफ्ते नॉमिनेट हुए ये 5 कंटेस्टेंट, गौरव खन्ना से भिड़ीं नीलम गिरी, कहा- 'घर में रहकर क्या उखाड़ रहे'

Bigg Boss 19 Oct 07 Written Update: 'बिग बॉस 19' में आज के एपिसोड में 5 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो गए हैं. आज घर में नीलम गिरी और गौरव खन्ना के बीच खूब तू-तू, मैं-मैं देखने को मिली.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 07 Oct 2025 11:11 PM (IST)
Preferred Sources

'बिग बॉस 19' में आज का एपिसोड फुल ऑफ एंटरटेनमेंट रहा. टास्क के दौरान तान्या मित्तल ने प्रणित मोरे को ताना दिया कि उन्होंने उनके क्रश सलमान खान का मजाक बनाया. इस दौरान गौरव खन्ना ने नीलम गिरी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि एक्ट्रेस बुरा मान गईं. वहीं इस टास्क के दौरान एक साथ पांच सदस्य नॉमिनेट हो गए.

इस हफ्ते नॉमिनेशन टास्क के दौरान गौरव खन्ना ने नीलम गिरी से कहा- 'नीलम को कुछ नहीं आता. इन्हें सिर्फ खाना बनाना आता है और चाय बनाना. इन्होंने सोच लिया है कि चाय बना-बनाकर लोगों के दिल तक पहुंचूंगी. ये खाना तो बहुत अच्छा बनाती हैं लेकिन मुद्दों पर गौर नहीं करतीं.' नीलम को गौरव की बातों का बुरा लग गया और उन्होंने गौरव को करारा जवाब दिया.

मालती चहर के चलते फूट-फूटकर रोईं तान्या मित्तल
टास्क के दौरान मालती चहर ने तान्या मित्तल को पानी में फेंका. मालती ने लॉजिक दिया कि तान्या को पता था कि टास्क में पानी में फेंका जाएगा. इसके बावजूद उन्होंने कोई कंफर्टेबल ड्रेस ना पहनकर साड़ी पहन ली. इस बात पर तान्या फूट-फूटकर रोने लगती हैं और अपनी मां को याद करती हैं. ऐसे में गौरव और शहबाज तान्या को समझाते हैं कि वो दूसरी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है. उन्हें रोना नहीं चाहिए.

नीलम की वजह से तान्या-फरहाना में बहस
गौरव खन्ना के खाना और चाय बनाने वाले कमेंट के बाद नीलम गिरी का रिएक्शन देखने को मिलता है. वो घर की कैप्टन फरहाना भट्ट से साफ तौर पर कह देती हैं कि वो अब खाना नहीं बनाएंगी. फरहाना कुनिका सदानंद, जीशान कादरी और प्रणित मोरे से कहती हैं कि वो नीलम के बदले खाना बना लें. लेकिन कोई तैयार नहीं होता है. फरहाना नीलम से कहती हैं कि उन्हें गौरव की बातों को ईगो पर नहीं लेना चाहिए. इस बीच तान्या नीलम का सपोर्ट करने लगती हैं और इस दौरान उनकी फरहाना से बहस हो जाती है.

गौरव खन्ना से भिड़ीं नीलम गिरी
खाना बनाने वाले कमेंट को लेकर नीलम गौरव खन्ना से भिड़ जाती हैं. नीलम गौरव से बात करने जाती हैं तो वो कहते हैं कि वो खाना खाकर उनसे बात करेंगे. इसपर नीलम कहती हैं- 'मैं आपसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आऊं... वहां बहुत धड़ल्ले से बोल रहे थे... आपका जो मन करेंगे वो बोल देंगे... जब ड्यूटी दी जाती है तो आप बोलते हैं कि तू लंच कर... क्यों बोलते हैं, खाने-पीने को बीच में लाना है तो कुछ और मुद्दा ढूंढे...'

'कुछ उखाड़ नहीं रहे हैं घर में रहकर'
गौरव खन्ना जवाब देते हैं- 'तेरा कोई और मुद्दा है ही नहीं क्या बोलूं... तुम्हें क्या हो गया क्यों चढ़ रही हो मेरे ऊपर...' नीलम आगे कहती हैं- 'अगर आपको लगता है कि मुझे घर स बाहर चला जाना चाहिए... फिर मुझे भी लगता है आपको भी घर से चले जाना चाहिए. आप वैसे भी कुछ उखाड़ नहीं रहे हैं घर में रहकर...' इसके बाद कुनिका नीलम को गले लगाकर शांत कराती हैं.

इस हफ्ते नॉमिनेट हुए ये 5 सदस्य
टास्क के दौरान आज एक साथ पांच सदस्य इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' से बाहर होने के लिए नॉमिनेट हो गए हैं. नीलम गिरी, जीशान कादरी, बसीर अली, अशनूर कौर, प्रणित मोरे और मृदुल तिवारी का नाम नॉमिनेशन की लिस्ट में शामिल हो गया है.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 07 Oct 2025 11:06 PM (IST)
Tags :
Malti Chahar Neelam Giri Gaurav Khanna Bigg Boss 19
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Coldriff सिरप से अब तक 21 बच्चों की मौत, MP-UP से लेकर तमिलनाडु तक लगा बैन, SC पहुंचा मामला । बड़े अपडेट
Coldriff सिरप से अब तक 21 बच्चों की मौत, MP-UP से लेकर तमिलनाडु तक लगा बैन, SC पहुंचा मामला । बड़े अपडेट
बिहार
बिहार चुनाव में क्या प्रशांत किशोर बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे? एक्सपर्ट से समझें
बिहार चुनाव में क्या प्रशांत किशोर बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे? एक्सपर्ट से समझें
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Cough Syrup Deaths: मासूमों की मौत, सरकार पर सवाल!
Bollywood News: Nora Fatehi के 'Dilbar Ki Aankhon' ने मचाया धमाल, फैंस हुए बेकरार!
Bharti Singh Second Pregnancy: Bharti-Haarsh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, Gola बनेगा बड़ा भाई!
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा का शानदार अभिनय, हंसी का भरपूर डोज
BJP MP Attacked in West Bengal: पश्चिम बंगाल में BJP सांसद पर हमले का मामला गरमाया | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Coldriff सिरप से अब तक 21 बच्चों की मौत, MP-UP से लेकर तमिलनाडु तक लगा बैन, SC पहुंचा मामला । बड़े अपडेट
Coldriff सिरप से अब तक 21 बच्चों की मौत, MP-UP से लेकर तमिलनाडु तक लगा बैन, SC पहुंचा मामला । बड़े अपडेट
बिहार
बिहार चुनाव में क्या प्रशांत किशोर बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे? एक्सपर्ट से समझें
बिहार चुनाव में क्या प्रशांत किशोर बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे? एक्सपर्ट से समझें
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
टेलीविजन
BB19 Oct 07 Written Update: इस हफ्ते नॉमिनेट हुए ये 5 कंटेस्टेंट, गौरव खन्ना से भिड़ीं नीलम गिरी, कहा- 'घर में रहकर क्या उखाड़ रहे'
बिग बॉस 19: इस हफ्ते नॉमिनेट हुए ये 5 कंटेस्टेंट, गौरव खन्ना से भिड़ीं नीलम गिरी
फूड
Karwa Chauth Recipe: करवाचौथ व्रत के लिए हेल्दी जिमीकंद रेसिपी, इस बार टेस्ट और सेहत दोनों का रखें ध्यान
करवाचौथ व्रत के लिए हेल्दी जिमीकंद रेसिपी, इस बार टेस्ट और सेहत दोनों का रखें ध्यान
ट्रेंडिंग
गर्लफ्रेंड से हुआ झगड़ा तो गुस्से में खिड़की तोड़ कूदा युवक, रोती रह गई लड़की और फिर.... वीडियो वायरल
गर्लफ्रेंड से हुआ झगड़ा तो गुस्से में खिड़की तोड़ कूदा युवक, रोती रह गई लड़की और फिर.... वीडियो वायरल
शिक्षा
केवल 19 साल की उम्र में सीईओ बना मुंबई का लड़का! गूगल ने भी माना लोहा, सॉल्व कर दी एआई की सबसे बड़ी समस्या
केवल 19 साल की उम्र में सीईओ बना मुंबई का लड़का! गूगल ने भी माना लोहा, सॉल्व कर दी एआई की सबसे बड़ी समस्या
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget