'बिग बॉस 19' में आज का एपिसोड फुल ऑफ एंटरटेनमेंट रहा. टास्क के दौरान तान्या मित्तल ने प्रणित मोरे को ताना दिया कि उन्होंने उनके क्रश सलमान खान का मजाक बनाया. इस दौरान गौरव खन्ना ने नीलम गिरी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि एक्ट्रेस बुरा मान गईं. वहीं इस टास्क के दौरान एक साथ पांच सदस्य नॉमिनेट हो गए.

इस हफ्ते नॉमिनेशन टास्क के दौरान गौरव खन्ना ने नीलम गिरी से कहा- 'नीलम को कुछ नहीं आता. इन्हें सिर्फ खाना बनाना आता है और चाय बनाना. इन्होंने सोच लिया है कि चाय बना-बनाकर लोगों के दिल तक पहुंचूंगी. ये खाना तो बहुत अच्छा बनाती हैं लेकिन मुद्दों पर गौर नहीं करतीं.' नीलम को गौरव की बातों का बुरा लग गया और उन्होंने गौरव को करारा जवाब दिया.

मालती चहर के चलते फूट-फूटकर रोईं तान्या मित्तल

टास्क के दौरान मालती चहर ने तान्या मित्तल को पानी में फेंका. मालती ने लॉजिक दिया कि तान्या को पता था कि टास्क में पानी में फेंका जाएगा. इसके बावजूद उन्होंने कोई कंफर्टेबल ड्रेस ना पहनकर साड़ी पहन ली. इस बात पर तान्या फूट-फूटकर रोने लगती हैं और अपनी मां को याद करती हैं. ऐसे में गौरव और शहबाज तान्या को समझाते हैं कि वो दूसरी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है. उन्हें रोना नहीं चाहिए.

नीलम की वजह से तान्या-फरहाना में बहस

गौरव खन्ना के खाना और चाय बनाने वाले कमेंट के बाद नीलम गिरी का रिएक्शन देखने को मिलता है. वो घर की कैप्टन फरहाना भट्ट से साफ तौर पर कह देती हैं कि वो अब खाना नहीं बनाएंगी. फरहाना कुनिका सदानंद, जीशान कादरी और प्रणित मोरे से कहती हैं कि वो नीलम के बदले खाना बना लें. लेकिन कोई तैयार नहीं होता है. फरहाना नीलम से कहती हैं कि उन्हें गौरव की बातों को ईगो पर नहीं लेना चाहिए. इस बीच तान्या नीलम का सपोर्ट करने लगती हैं और इस दौरान उनकी फरहाना से बहस हो जाती है.

गौरव खन्ना से भिड़ीं नीलम गिरी

खाना बनाने वाले कमेंट को लेकर नीलम गौरव खन्ना से भिड़ जाती हैं. नीलम गौरव से बात करने जाती हैं तो वो कहते हैं कि वो खाना खाकर उनसे बात करेंगे. इसपर नीलम कहती हैं- 'मैं आपसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आऊं... वहां बहुत धड़ल्ले से बोल रहे थे... आपका जो मन करेंगे वो बोल देंगे... जब ड्यूटी दी जाती है तो आप बोलते हैं कि तू लंच कर... क्यों बोलते हैं, खाने-पीने को बीच में लाना है तो कुछ और मुद्दा ढूंढे...'

'कुछ उखाड़ नहीं रहे हैं घर में रहकर'

गौरव खन्ना जवाब देते हैं- 'तेरा कोई और मुद्दा है ही नहीं क्या बोलूं... तुम्हें क्या हो गया क्यों चढ़ रही हो मेरे ऊपर...' नीलम आगे कहती हैं- 'अगर आपको लगता है कि मुझे घर स बाहर चला जाना चाहिए... फिर मुझे भी लगता है आपको भी घर से चले जाना चाहिए. आप वैसे भी कुछ उखाड़ नहीं रहे हैं घर में रहकर...' इसके बाद कुनिका नीलम को गले लगाकर शांत कराती हैं.

इस हफ्ते नॉमिनेट हुए ये 5 सदस्य

टास्क के दौरान आज एक साथ पांच सदस्य इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' से बाहर होने के लिए नॉमिनेट हो गए हैं. नीलम गिरी, जीशान कादरी, बसीर अली, अशनूर कौर, प्रणित मोरे और मृदुल तिवारी का नाम नॉमिनेशन की लिस्ट में शामिल हो गया है.