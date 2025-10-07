एक्सप्लोरर
Photos: ब्लैक लहंगे में 'देवी' बनकर रैंप पर छाईं सुष्मिता सेन, साधना हेयरकट में पहचानना हुआ मुश्किल
Sushmita Sen Sadhna Cut Look: फॉर्मर मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन 49 साल की उम्र में रैप पर उतरी हैं. इस दौरान उन्होंने अपने ट्रेडिशनल लुक और न्यू हेयरकट के साथ हर किसी को हैरान कर दिया है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस और फॉर्मर मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन अपने स्टाइलिंग सेंस से फैंस का दिल जीत लेती हैं. एक बार फिर उन्होंने अपने गॉर्जियस लुक से हर किसी को इंप्रेस कर दिया है. वहीं उनका नया हेयरकट भी खूब वायरल हो रहा है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 07 Oct 2025 09:11 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
ब्लैक लहंगे में 'देवी' बनकर रैंप पर छाईं सुष्मिता सेन, साधना हेयरकट में पहचानना हुआ मुश्किल
बॉलीवुड
7 Photos
विक्की कौशल के बचपन की 7 तस्वीरें, चॉल में बीता बचपन, आज बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में होती है गिनती
बॉलीवुड
10 Photos
सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें: ग्लैमरस और हुस्न में यंग हसीनाओं को देती हैं मात
बॉलीवुड
10 Photos
माधुरी दीक्षित की हमशक्ल ने हिंदू क्रिकेटर संग की शादी, देखें हसीना की 10 तस्वीरें
बॉलीवुड
9 Photos
बेयोंसे के घर की इनसाइड तस्वीरें, 1600 करोड़ के मालिबू मेंशन के सामने शाहरुख का मन्नत है बुहत छोटा
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लगाया फोन, बर्थडे की दी बधाई; जानें और क्या हुई बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं IAS सुरेंद्र सिंह जो दिल्ली से लौटकर बने सीएम योगी आदित्यनाथ के सचिव, कई जिलों में रहे DM
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
ब्लैक लहंगे में 'देवी' बनकर रैंप पर छाईं सुष्मिता सेन, साधना हेयरकट में पहचानना हुआ मुश्किल
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion