सुष्मिता ने सोनाली जैन के साथ भी फोटोज शेयर की है और कैप्शन में आगे लिखा है- 'सोनाली जैन की देवी- दिव्य स्त्रीत्व और टाइमलेस ग्रेस का सेलिब्रेशन और जब सुष्मिता सेन रनवे पर उतरीं, तो उन्होंने शक्ति को कविता में बदल दिया. शक्ति, शांति, स्टारडस्ट- सब एक ही फ्रेम में.'