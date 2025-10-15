‘तीन बार रोया...’, वेडिंग लुक को लेकर ट्रोल हुईं अविका गौर, अब पति ने दिया हेटर्स को जवाब
Avika Gor Trolled: अविका गौर को वेडिंग लुक के लिए ट्रोल करने वालों को अब एक्ट्रेस के पति मिलिंद चंदवानी ने करारा जवाब दिया है. उन्होंने कहा, 'आप लोग अपनी राय अपने पास रख सकते हैं.. '
‘बालिका वधू’ से घर-घर पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस अविक गौर अब मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बन चुकी हैं. एक्ट्रेस ने टीवी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ के सेट पर 30 सितंबर के दिन मिलिंद से शादी रचाई थी. दोनों की शादी में टीवी के कई फेमस स्टार्स शामिल हुए थे. शादी के लिए अविका ने सुर्ख लाल जोड़ा पहना था. जिसके साथ एक्ट्रेस ने मिनिमल मेकअप लुक रखा. लेकिन कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और एक्ट्रेस खूब ट्रोल हुई. अब उन ट्रोलर्स को मिलिंद ने करारा जवाब दिया है.
वेडिंग लुक को लेकर क्या बोलीं अविका गौर?
दरअसल अविका और मिलिंद ने न्यूज 18 से बात करते हुए इस मामले पर बात की. पहले अविका ने कहा, ‘मैं लोगों की परवाह नहीं करती, मैं अपने लुक को लेकर काफी खुश थी. अगर वो मिलिंद को लुक पर ट्रोल करते तो मुझे बुरा लगता. क्योंकि उनका लुक में ही चुना था.वैसे भी लोगों को तो बस नेगेटिव ही बोलना होता है.’
View this post on Instagram
हेटर्स को मिलिंद चंदवानी ने दिया करारा जवाब
वहीं मिलिंद ने इस दौरान हेटर्स को करारा जवाब दिया. उन्होंने कहा, ‘आप लोग अपनी राय अपनी पास ही रखिए,क्योंकि हम दोनों काफी खुश हैं और अविका का वेडिंग लुक देखकर तो मैं रोने ही लगा था. वो भी एक बार नहीं बल्कि तीन बार...’ बता दें कि अविका और मिलिंद की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी.
View this post on Instagram
कैसे शुरू हुई थी अविका-मिलिंद की लव स्टोरी?
अविका और मिलिंद की पहली मुलाकात साल 2020 में हुई थी. दोनों एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हैदराबाद में मिले थे. यही से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई और फिर प्यार परवान चढ़ा. अब पांच साल की डेटिंग के बाद दोनों ने 30 सितंबर को नेशनल टीवी पर सात फेरे लिए हैं. दोनों ने कुछ महीने पहले ही सगाई भी की थी.
ये भी पढ़ें -
Pankaj Dheer Net Worth: पंकज धीर अपने पीछे कितनी प्रॉपर्टी छोड़? जानें महाभारत के 'कर्ण' की नेटवर्थ
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL