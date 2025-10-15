Pankaj Dheer Net Worth: पंकज धीर अपने पीछे कितनी प्रॉपर्टी छोड़? जानें महाभारत के 'कर्ण' की नेटवर्थ
Pankaj Dheer Net Worth: बॉलीवुड और टीवी एक्टर पंकज धीर ने 68साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. जानिए एक्टर अपने पीछे कितनी दौलत छोड़कर गए हैं.
टीवी के यादगार शो 'महाभारत' में ‘कर्ण’ की भूमिका निभाने वाले एक्टर पंकज धीर अब इस दुनिया में नहीं है. एक्टर का 15 सितंबर को कैंसर की वजह से निधन हो गया. यहां हम आपको उनकी नेटवर्थ और प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं. जानिए एक्टर अपनी घरवालों के लिए कितनी दौलत छोड़कर गए.
'महाभारत' में 'कर्ण’ बनकर मिली थी पहचान
पंजाब में जन्म पंकज धीर ने अपना एक्टिंग करियर फिल्म 'सूखा' से शुरू किया था. लेकिन जब वो बी. आर. चोपड़ा के सीरियल 'महाभारत' में 'कर्ण’ बनकर पर्दे पर आए तो हर कोई उनकी अदाकारी का फैन बन गया. इस शो ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई थी. इसके बाद एक्टर ने टीवी शो 'चंद्रकांता’ समेत 'बादशाह', 'सोल्जर' और 'टार्जन द वंडर कार' जैसी कई फिल्मों में अहम किरदार निभाए.
कितने करोड़ के मालिक थे पंकज धीर?
बात करें पंकज धीर की नेटवर्थ की तो इंडिया.कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार ये करीब 42 करोड़ रुपये है. एक्टर के पास मुंबई के अलावा पंजाब में भी कई प्रॉपर्टीज हैं. एक्टिंग के अलावा वो निवेश, बिजनेस और ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी तगड़ी कमाई करते थे. उनका सालाना आया 1.44 करोड़ रुपये से अधिक थी. पंकज धीर ने अपने भाई के साथ मिलकर मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एक रिकॉर्डिंग और प्रोडक्शन स्टूडियो भी खोला हुआ है. जिसका नाम विजय स्टूडियोज़ा है.
एक्टर निकेतन धीर के थे पिता
पंकज धीर के बेटे एक्टर निकेतन धीर हैं. जो ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ समेत कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं. निकेतन कई टीवी शोज और वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं. ने टीवी एक्ट्रेस कृतिका सेंगर से शादी की है. दोनों एक बच्चे के पिता है. एक्ट्रेस की ये अरेंज मैरिज थी. जो पंकज धीर ने ही तय की थी. इसको लेकर खुद एक्ट्रेस कई बार इंटरव्यूज में भी बात कर चुकी हैं.
