हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'19 साल की उम्र में पिता को खो दिया',अर्जुन बिजलानी का छलका दर्द, बोले-एक साल तक..

'19 साल की उम्र में पिता को खो दिया',अर्जुन बिजलानी का छलका दर्द, बोले-एक साल तक..

अर्जुन बिजलानी टीवी के पॉपुलर एक्टर में से एक हैं.हाल ही में उन्होंने अशनीर ग्रोवर के रिएलिटी शो राइज एंड फॉल की ट्रॉफी अपने नाम की है.अब लेटेस्ट इंटरव्यू में एक्टर का दर्द छलका है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Nov 2025 04:47 PM (IST)
अर्जुन बिजलानी टीवी इंडस्ट्री का एक जाना-पहचाना चेहरा हैं और सालों से उन्होंने कई शानदार प्रोजेक्ट में काम भी किया है. उन्हें मिली सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और स्ट्रगल है. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने अपने स्कूल के दिनों, 19 साल की उम्र में पिता के निधन और उसके बाद होने वाली समस्याओं के साथ-साथ एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में एंट्री पर खुलकर बात की.

स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में अर्जुन ने स्कूल के दिनों को याद करते हुए कहा,'मैं एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखता था. मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा करता था जहां बहुत एलीट लोगों के बच्चे पढ़ते थे. मैं घर से उतना संपन्न नहीं था. मैं खेल-कुछ में अच्छा था, लेकिन पढ़ाई में एवरेज था.मैं बहुत ही ज्यादा शरारती बच्चा था. मेरे पापा मुझे कंट्रोल में रखने की बहुत कोशिश करते थे.'

प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी

अर्जुन बिजलानी ने बताया कि उनका बचपन अच्छी यादों से भरा हुआ था, लेकिन जब वो कॉलेज के लास्ट ईयर में थे तब उनके संग एक भयानक घटना घटित हो गई. अर्जुन ने कहा,'पिता के निधन के बाद बड़े बेटे होने की वजह से सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधो पर आ गईं.मैं महज 19 साल का था और कॉलेज के आखिरी साल में था और जिंदगी अचानक से बदल गई.मैं दिशाहिन था, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है.पहले हम साउथ बॉम्बे में रहा करते थे, लेकिन वो प्रॉपर्टी हमें बेचनी पड़ गई.उसके बाद मैं और मेरा परिवार मलाड में शिफ्ट हो गया. इससे पहले मैंने उस जगह का नाम तक नहीं सुना था.एक साल तक तो मैं रास्ते से पूरी तरह से भटका हुआ था.इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि मेरे पापा अब नहीं रहे.'

 
 
 
 
 
अर्जुन बिजलानी के पिता हमेशा से चाहते थे कि वो एमबीए करें और बिजनेस में करियर बनाएं. वहीं, उनका इंट्रेस्ट एक्टिंग में था. 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मॉडलिंग करने का निर्णय लिया. 22 साल की उम्र में उन्हें पहला एक्टिंग ब्रेक मिला.अर्जुन ने एकता कपूर के शो कार्तिक से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्हें मिले जब हम तुम और नागिन जैसे पॉपुलर शोज में देखा गया.

Published at : 19 Nov 2025 04:47 PM (IST)
