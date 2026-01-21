हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Anupama Written Update: पराग कोठारी होगा पूरी तरह से बर्बाद, सड़क पर आएगा पूरा परिवार, 'अनुपमा' में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट

Anupama Written Update: पराग कोठारी होगा पूरी तरह से बर्बाद, सड़क पर आएगा पूरा परिवार, 'अनुपमा' में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो की कहानी पिछले कई दिनों से एक ही जगह पर टिकी हुई है. ऐसे में अब ये शो दर्शकों सिर्फ बोर ही कर रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Jan 2026 10:12 AM (IST)
रुपाली गांगुली के शो अनुपमा का इन दिनों टीआरपी में भी काफी बुरा हाल देखने को मिल रहा है. शो को लेकर कहीं ना कहीं दर्शकों की दिलचस्पी खत्म होती जा रही है. इन दिनों शो में देखने को मिल रहा है कि चॉल को बचाने के लिए अनुपमा किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है.

शो में अब तक आपने देखा कि अनुपमा और रजनी के बीच झगड़ा हो जाता है.अनुपमा का हाल देख पराग डर जाता है. रजनी से पराग पीछे हटने की बात कहता है. वहीं, पराग को रजनी याद दिलाती है कि अगर वो पीछे हटा तो सबकुछ बर्बाद हो जाएगा.

हालांकि. पराग इस बात को सुनने के बाद भी शांति से नहीं बैठने वाला. वहीं, चॉल को बचाने के लिए अनुपमा रजनी के घर पहुंच जाती है. चॉल के लोग दूसरी तरफ खूब मातम मनाते हुए नजर आते हैं. इसी बीच शो की कहानी में कुछ ऐसा होगा जिससे पराग बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा.

पराग की बातों को सुन अनुपमा सदमें में चला जाता है

हालांकि, वो इससे पहले रजनी को भी सबक सिखाने वाला है.अनुपमा को पराग बताता है कि रजनी ने उन दोनों को धोखा दिया है.पराग की बातों को सुन अनुपमा सदमे में चली जाती है. दूसरी, तरफ चॉल के लोग अनुपमा का सारा सामान निकालकर फेंक देते हैं.

इतना ही नहीं बल्कि उसे चप्पल से भी मारने जाते हैं. लेकिन, सरिता ताई बचा लेती है. दूसरी तरह अपने घर की हालत देख राही एक बार फिर से अनुपमा को दोषी समझने लगी है. वो कहती है कि मेरे घर की ऐसी हालत मम्मी की वजह से है. कितनी बार समझाया, लेकिन समझने का नाम नहीं लेती.

हमेशा मम्मी की वजह से मेरे परिवार को तकलीफों का सामना करना पड़ता है. कितनी बार मम्मी की गलतियों को माफ करूं समझ नहीं आता.वहीं, अब पराग का घर भी बिकने के कागार पर पहुंच चुका है.इसी बीच अनुपमा कोठारी हाउस पहुंचेगी. जहां, सब लोग उस पर चिल्ला रहें होंगे.लेकिन, पराग आकर कहता है कि वो इस प्रोजेक्ट से अनुपमा की वजह से नहीं बल्कि रजनी के धोखे की वजह से हटा है.

Published at : 21 Jan 2026 10:12 AM (IST)
