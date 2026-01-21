Kohrra 2 Release Date: मोना सिंह-बरुण सोबती की 'कोहरा 2' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे
Kohrra 2 Release Date: बरुण सोबती स्टारर ‘कोहरा’ का सीजन 2 आने वाला है. मेकर्स ने इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है. सीरीज में मोना सिंह भी एक्साइटिंग रोल में नजर आएंगी.
‘कोहरा’ को मिली जबरदस्त सक्सेस के बाद, मेकर्स ने इस क्राइम थ्रिलर सीरीज़ के दूसरे भाग को बनाने का फैसला किया था और फाइनली ‘कोहरा सीज़न 2’ का इंतज़ार खत्म हो गया है. इसी के साथ मेकर्स ने ‘कोहरा सीज़न 2’ की कंफर्म रिलीज डेट की भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है. जानते हैं ये सीरीज कब और कहां रिलीज होगी?
‘कोहरा सीज़न 2’ कब और कहां होगी रिलीज?
‘कोहरा सीज़न 2’ के मेकर्स ने सीरीज के नए पोस्टर के साथ इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस की है. जिसके मुताबिक सीज़न 2 अगले महीने 11 फरवरी, 2026 से ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. अनाउंसमेंट पोस्टर में लिखा गया है, “धुंध में सच खो जाता है. आइए इस नए शहर में, सच को ढूंढने, मोना सिंह और बरुण सोबती स्टारर कोहरा 2, 11 फरवरी को केवल नेटफ्लिक्स पर देखें.”
क्या है ‘कोहरा सीज़न 2’ की कहानी
दूसरे पार्ट में, अभिनेता बरुण सोबती असिस्टेंट पुलिस सब-इंस्पेक्टर अमरपाल जसजीत गरुंडी की भूमिका में फिर से नज़र आएंगे. लेकिन इस बार वे जगराना पुलिस स्टेशन के बजाय दलेरपुरा पुलिस स्टेशन का कार्यभार संभालेंगे. वहीं सब-इंस्पेक्टर बलबीर सिंह (सुविंदर विक्की स्टारर) ने उन्हें जगराना से मुक्त कर दलेरपुरा में उनके तबादले की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है. लेकिन अमरपाल अकेले ही एक्साइटींग मामलों को नहीं सुलझाएंगे.
कोहरा सीजन 2 में, उनके साथ उनकी नई कमांडिंग ऑफिसर, धनवंत कौर (मोना सिंह द्वारा अभिनीत) भी होंगी. अमरपाल गरुंडी और धनवंत कौर मिलकर नए मामलों को सुलझाएंगे और साथ ही अपने दर्दनाक अतीत से भी जूझेंगे. गुंजित चोपड़ा, डिग्गी सिसोदिया और सुदीप शर्मा द्वारा निर्मित, ये अपकमिंग इनवेस्टिगेटिव ड्रामा एक एक्साइटिंग कहानी का वादा करता है, जो दर्शकों को पंजाब की अंधेरी गलियों में ले जाएगा.
