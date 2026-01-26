हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Written Update: रजनी को मात देने के लिए अनुपमा करेगी नई शुरुआत, जल्द लड़ेगी इलेक्शन

Anupama Written Update: रजनी को मात देने के लिए अनुपमा करेगी नई शुरुआत, जल्द लड़ेगी इलेक्शन

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो की कहानी मजेदार होती जा रही है. लेकिन, अनुपमा का एक फैसला उसी पर भारी पड़ने वाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Jan 2026 12:10 PM (IST)
रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों खूब तमाशा देखने को मिल रहा है. रजनी से दोस्ती कर अनुपमा पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है. वहीं, पराग चुपचाप अपनी बर्बादी का तमाशा देखता हुआ नजर आ रहा है. शो में अब तक आपने देखा, वसुंधरा से मिलने अनुपमा अहमदाबाद आती है.

इस दौरान राही और माही दोनों ही अपनी मां को फैसला बदलने के लिए बोलती हैं. लेकिन, अनुपमा उन्हें सपोर्ट करने के लिए मना कर देती हैं. अनुपमा कहती है कि वो चॉलवालों का साथ कभी नहीं छोड़ेगी. अनुपमा के सामने वसुंधरा एक डील भी रखती है.

अनुपमा से वसुंधरा कहती है कि उन्होंने अगर चॉलवालों का साथ नहीं दिया तो वो राही, माही, परी, अंश और ईशानी की जिंदगी को संवार देगी. अनुपमा में जल्द ही बड़ा धमाका होने वाला है.शो में अब तक आपने देखा कि रजनी के पीछे अनुपमा पड़ने वाली है.

अनुपमा जमा करेगी सबूत

ऐसे में अनुपमा को रजनी जान से मारने की कोशिश करेगी.रजनी ऐसा करके बुरा फंसने वाली है.रजनी को फंसाने के लिए अनुपमा सबूत जमा करने की कोशिश करेगी.हालांकि. इतनी आसानी से अनुपमा को सबूत नहीं मिलने वाला है. इस दौरान प्रेरणा अनुपमा की मदद करेगी.

अनुपमा जल्द ही रजनी के घर के बाहर धरना देने वाली है. इन सब चीजों को देख रजनी घबरा जाएगी.अनुपमा ये बात समझ जाती है कि ऐसे तो वो रजनी को हाथ भी नहीं लगा सकती है. ऐसे में वो रजनी को हराने के लिए नेतागिरी में उतरेगी. जल्द ही अनुपमा को भी इलेक्शन का टिकट मिल जाएगा.अनुपमा की पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक पार्टी अनुपमा को टिकट देगी.

जल्द ही वो रजनी को हराने वाली है.अनुपमा नेता बनते ही सबसे पहले चॉलवालों की मदद करेगी.चॉलवालों को समझ आ जाएगा कि अनुपमा कितनी अच्छी है.ये लोग जल्द ही अनुपमा से माफी मांगेंगे.अनुपमा उसके बाद पराग की भी मदद करेगी. अनुपमा अब अपने बिजनेस को बचाने के लिए धरती आसमान एक कर देगी. उसके बाद राही का गुस्सा ठंडा हो जाएगा.

Published at : 26 Jan 2026 12:10 PM (IST)
