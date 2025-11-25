'अनुपमा' में देखने को मिला कि रजनी अचानक से पूर्वी छाया चॉल पहुंच जाती है. सभी उसे वहां देख हैरान हो जाते हैं. ऐसे में रजनी कहती है कि वो यहां राजनेता बनकर नहीं बल्कि एक सहेली बनकर आई हैं, जिसे अपनी बचपन की दोस्त से मिलना है.

रजनी और अनुपमा घंटों बैठकर एक-दूसरे से बातें करती हैं. इस दौरान रजनी अपने अतीत के बारे में बात करती है और बताती है कि कैसे उसने कॉलेज के दिनों में अपनी पसंद के खिलाफ जाकर एक ऐसे शख्स संग शादी कर ली जिसका फ्यूचर ब्राइट था.

रजनी ने बताया अतीत

रजनी ने बताया कि वो कॉलेज के एक लड़के को पसंद किया करती थी, लेकिन एक सीनियर था उसका जो उस पर दिल हार बैठा था और उसने दिल की बजाए अपने दिमाग की सुनी और उस शख्स संग शादी कर ली. लेकिन,शादी के सालों बाद भी दोनों के बीच प्यार नहीं हो पाया.

रजनी ने आगे बताया कि उसका पति बेहद ही नेकदिल और अच्छा इंसान था. इतना ही नहीं बल्कि राजनीति में वो काफी कामयाब था तो उसके कई दुश्मन भी थे.फिर एक बार किसी ने उसकी हत्या कर डाली, जिसके बाद वो राजनीति में आ गई.

रजनी की बातों को सुन अनुपमा दंग रह जाएगी.अनुपमा भी रजनी को अपने अतीत के बारे में बताएगी. उधर कोठारी मेंशन में पहुंच पराग को गौतम बताएगा कि मुंबई में सब बहुत अच्छा चल रहा है. बस रजनी ताई के अप्रूवल का इंतजार है.पराग इस नाम को सुनने के बाद सोच में पड़ जाता है और कहेगा कि ये नाम सुना-सुना लग रहा है.

पराग ये भी कहता है कि अगली बार डील की बात करने वो भी साथ चलेगा.रिपोर्ट के अनुसार पराग और रजनी जब एक-दूसरे से मिलेंगे तो पहचान जाएंगे. अब ये देखना मजेदार होगा कि रजनी अपनी सहेली का साथ देती है या फिर कॉलेज के प्यार का साथ देगी.

ये भी पढ़ें:-डोनल बिष्ट का अभिषेक बजाज के संग था अफेयर? एक्ट्रेस ने खुद रिलेशनशिप को लेकर किया बड़ा खुलासा!