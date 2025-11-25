टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली डोनल बिष्ट ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अभिषेक बजाज संग अपने रिलेशनशिप की खबरों पर खुलकर बात की है.डोनल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है,जिसमें उन्होंने अभिषेक संग अफेयर की खबरों को फेक और बेसलेस करार दिया है. साथ ही एक्ट्रेस ने सभी से रिक्वेस्ट किया है कि ऐसे किसी के साथ भी उनका नाम ना जोड़ा जाए, वरना वो कानूनी कार्रवाई करेंगी.

एक्ट्रेस ने पोस्ट में लिखा,'मैं बाहर शूटिंग कर रही थी और इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी. अब जब मैं यहां हूं तो इतना कहना चाहती हूं कि मेरा नाम बेवजह की बकवास में घसीटना बंद करो!अगर आपको सच नहीं पता, तो कॉमेंट मत करो और ना ही झूठी अफवाहें फैलाओं, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी.कोई भी गलत आरोप या बदनामी पर सख्त लीगल एक्शन लिया जाएगा.लोग अपने छोटे-छोटे फायदे के लिए आपको या आपके नाम का इस्तेमाल कर लेते हैं.अब मैं तंग आ चुकी हूं.अब मैं जागरूक हूं और खुश हूं कि मैं यूजफुल हूं.'

किसी और की लाइफ के ड्रामा का हिस्सा नहीं बनना

डोनल ने पोस्ट में आगे लिखा,'मैंने इतना सालों में जो कड़ी मेहनत की है उससे नाम बनाया है. मैं एक सम्मानित परिवार से आने वाली सम्मानित लड़की हूं और मेरे अच्छे संस्कार हैं.मैं यहां काम करने आई हूं, किसी और की लाइफ के ड्रामा का हिस्सा बनने नहीं.मैं इस इंडस्ट्री में अपने सिनेमा, क्रिएटिविटी और अपने कला के प्रति प्रेम के लिए हूं.ईश्वर ने मेरे लिए यही रास्ता चुना है और मैं सिर्फ इतना ही जानती हूं. कृपया मुझे इन सभी फर्जी कहानियों से दूर रखें, धन्यवाद,जल्द ही स्क्रीन पर मुलाकात होगी.'





दरअसल, कुछ समय पहले ऐसी खबरें आई थीं कि शादीशुदा होते हुए भी अभिषेक बजाज किसी और एक्ट्रेस के संग रिलेशनशिप में थे. रिपोर्ट में कहा गया था कि अभिषेक उस दौरान डोनल बिष्ट को डेट कर रहे थे. कुछ वक्त तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और फिर इनका ब्रेकअप हो गया. अब डोनल ने इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया है.

