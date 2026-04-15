अनुपमा करेगी नई शुरुआत, लेकिन अनुज से जुड़े इस शख्स की एंट्री के बाद मचेगा बवाल

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा का नया प्रोमो सामने आ चुका है. शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा ने फिर से सावी कैफे को ओपन कर दिया है. उसके बाद अनुपमा, बंकु और दिग्विजय मिलकर कस्टमर का इंतजार कर रहे हों. काफी इंतजार करने के बाद रेस्टोरेंट में एक कपल की एंट्री होगी,अनुपमा उनका काफी शानदार तरीके से स्वागत करेगी.

अनुपमा उस कपल को बताएगी कि रेस्टोरेंट री-ओपनिंग के बाद वो पहले गेस्ट हैं. अनुपमा इस दौरान उस लेडी को पेपर क्राउन पहनाएगी.अनुपमा से लेडी पूछेगी कि क्या एक और क्राउन मिल सकता है. अनुपमा समझ नहीं पाएगी और पूछती है कि क्यों. तो वो लेडी कहती है कि उसके साथ कोई और भी है.

अनुपमा और दिग्विजय होंगे खुश

वो कहती है कि उसकी बेटी सावी भी उसके साथ आई है. तभी एक बच्ची रेस्टोरेंट के अंदर आएगी. दिग्विजय उस बच्ची को देख दंग रह जाता है. अनुपमा और दिग्विजय दोनों को लगता है कि ये भगवान का आशीर्वाद है.दोनों इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मानेंगे.

क्योंकि, रेस्टोरेंट की री-ओपनिंग के बाद पहली बच्ची आती है उसका नाम सावी होता है और दिग्विजय की बेटी का नाम भी सावी रहता है.पहला दिन निकलने के बाद अनुपमा, बंकु और डॉक्सर बोल मिलकर जश्न मनाते हैं. इसी बीच दिग्विजय वहां आ जाता है. हालांकि, इस बार दिग्विजय किसी पर गुस्सा नहीं करेगा.

बल्कि, वो सबके साथ मिलकर मस्ती करेगी. अब ये देखना मजेदार होगा कि क्या अनुपमा एक बार फिर से रेस्टोरेंट को उसी मुकाम पर ले जा पाएगी जैसा वो पहले था.अनुपमा इस रेस्टोरेंट के जरिए एक कुकिंग कॉम्पटिशन में जाने की प्लानिंग कर रही होती है. रिपोर्ट की माने तो जल्द ही शो में अनुज की गर्लफ्रेंड श्रुति की एंट्री होने वाली है. श्रुति ही वो शख्स होगी जो प्रेम और राही की हेल्प करेगी. श्रुति की एंट्री से राही और अनुमपा में एक बार फिर से दूरियां बढ़ जाएंगी.

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