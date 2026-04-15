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कपिल शर्मा की बेटी अनायरा का टैलेंट देख शक्ति मोहन ने कहा- पापा के स्टारडम से अनजान छोटी स्टार
बॉलीवुड की पॉपुलर कोरियोग्राफर में से एक मानी जाने वाली शक्ति मोहन आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. हाल ही में शक्ति ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बात की.
शक्ति मोहन ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ, शादी और बेबी प्लानिंग से लेकर कपिल शर्मा तक की बेटी के बारे में बात की.
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Published at : 15 Apr 2026 05:32 PM (IST)
Tags :Shakti Mohan KAPIL SHARMA
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