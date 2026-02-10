रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो के मेकर्स ने ठान लिया है कि वो अनुपमा को अब टीआरपी लिस्ट में नंबर वन पर लाकर रहेंगे.इसी वजह से शो में हाल ही में एक नई एंट्री करवाई गई है.एक तरफ शो में वसुंधरा की भांजी कीर्ति और उसके पति कपिल की एंट्री हुई है, जो बेहद ही अजीब कपल हैं.

दरअसल, कपिल जितना अच्छा है कृति उतनी ही ज्यादा बदतमीज है. वो अपने पति को बात-बात पर मारती-पीटती रहती है.कपिल भी उसके ड्रामे के डर से किसी को कुछ नहीं कह पाता है.लेकिन, अपकमिंग एपिसोड में कृति अपनी सारी हदें पार करने वाली है.

अनुपमा को पता चलेगी कृति की सच्चाई

उसके बाद कपिल सुसाइड करने का प्लान बनाएगा. वो अपने कमरे में फांसी लगाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि अनुपमा वहां पहुंच जाती है और उसकी जान बचा लेती है.उसके बाद अनुपमा को कपिल अपनी पत्नी की सारी सच्चाई बताता है.

वो कहता है कि औरत के साथ अत्याचार होता है तो हर कोई मानता है, लेकिन वहीं, आदमी के साथ हो तो कोई नहीं मानता है. कपिल की बातों को सुन अनुपमा हैरान रह जाती है.वहीं, दूसरी तरफ प्रेरणा और प्रेम एक मीटिंग के लिए साथ गए हुए हैं.वहां, प्रेम के लिए प्रेरणा के मन में दोबारा प्यार जाग चुका है.

अपकमिंग एपिसोड में प्रेरणा कुछ ऐसा करने वाली है, जिसे देख दर्शकों का दिमाग घूम जाएगा.दरअसल, प्रेम सो रहा होगा, तो प्रेरणा उसे ब्लैंकेट से कवर करेगी. उसके बाद प्रेम नींद में प्रेरणा का हाथ राही समझकर पकड़ लेगा.लेकिन, वो प्रेरणा होगी. ऐसे में प्रेरणा खुश होकर प्रेम के गाल पर किस करेगी.

प्रेम की अचानक नींद खुल जाएगी और वो प्रेरणा को इतने करीब देख घबरा जाएगा.दूसरी तरफ राही सो रही होती है, तभी प्रेम और उसकी फोटो गिरकर टूट जाती है. अनुपमा फोटो को देख हैरान हो जाती है.ऐसे में जल्द ही शो में प्रेरणा का प्रेम के लिए पागलपन देखने को मिलने वाला है.

ये भी पढ़ें:-Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: रणविजय के साथ मिलकर अपने ही परिवार को बर्बाद करेगा अंगद? तुलसी की जिंदगी में विलेन बनेगा गौतम