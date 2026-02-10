स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक के बाद एक कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं. एक तरह तुलसी को बचाने के चक्कर में मिहिर ने अपनी जान खतरे में डाल दी. वहीं, तुलसी उसकी जान बचाने के लिए उसे अस्पताल लेकर पहुंची.

दूसरी तरफ अस्पताल में भी नया ड्रामा शुरू हो चुका है. एक तरफ तुलसी को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि नॉयना हर पल उसके साथ है.लेकिन, तुलसी भी कहां हार मानने वाली है. इसी बीच अस्पताल में एंट्री होती है उसके बड़े बेटे गौतम की. वो अपने पिता मिहिर से मिलने आता है.

गौतम को वापस बुलाता है मिहिर

मिहिर अपने बेटे को देख इमोशनल हो जाता है. गौतम जब जा रहा होता है तो मिहिर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वापस आ जा. इतना ही नहीं गौतम से मिहिर कहता है कि वापस आकर शांति निकेतन और मेरे बिजनेस को संभाल ले.

लेकिन, गौतम अभी भी अपने पिता से नाराज है वो कहता है कि ये कहने में आपने कुछ ज्यादा देर नहीं कर दी पापा और बिजनेस संभालने के लिए आपके और भी दूसरे बेटे हैं. ये बात कहकर गौतम वहां से चला जाता है. वहीं, गौतम अपनी मां को कई बातों के लिए गुनहगार बताता है.

तुलसी से गौतम कहता है कि उसका परिवार उसी की वजह से दूर हुआ. वो तुलसी को काफी खरी-खोटी सुनाता है, जिससे वो टूट जाती है.दूसरी तरफ अस्पताल में रणविजय की एंट्री होती है.हालांकि, ऋतिक उसे मिहिर से मिलने से रोकता है.

इस बीच वो अंगद से मिलता है और कहता है कि अपने हिस्से के शेयर्स के पॉवर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर दे फिर देख क्या मजा आता है.अंगद भी धीरे-धीरे अब नेगेटिव होता जा रहा है.क्योंकि, उसे लगने लगा है कि उसके परिवार के लोग उसे नहीं समझते हैं.

वहीं, मुन्नी का मंगेतर राहुल उसके और ऋतिक के रिश्ते के बारे में पूछता है और कहता है इस बारे में मिताली ने बताया है. इतना ही नहीं वो मुन्नी को विरानी परिवार से दूर रहने के लिए कहता है.दूसरी तरफ शो में एक और प्रेम कहानी की शुरुआत हो रही है जो वैष्णवी और पार्थ की है. दोनों एक-दूसरे के अब करीब आते दिख रहे हैं.

