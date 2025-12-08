रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में पिछले काफी महीनों से टीआरपी में धमाल मचा रखा है.वहीं, वक्त के साथ शो की कहानी और भी मजेदार होती चली जा रही है. अनुपमा अब जल्द ही मॉडल बन रैंप वॉक करने वाली है. शो में अब तक आपने देखा, अनुपमा चॉल में एक इवेंट की तैयारी करती है.

इस खास मौके पर राही उसके पास बिना बताए पहुंच जाती है.अपनी बेटी को नजरों के सामने देख अनुपमा इमोशनल हो जाती है.वहीं, पराग और रजनी की भी मुलाकात होने वाली है. रजनी को नजरों के सामने देख पराग का बुरा हाल हो जाता है. इसी बीच शो की कहानी में बड़ा तूफान आने वाला है.

घबरा जाएगी ख्याति

रजनी से मिलने के बाद पराग अपने घर वापस चला जाएगा. घर आते ही सबसे पहले उसकी मुलाकात वसुंधरा से होगी. अपने बेटे को परेशान देख वसुंधरा घबरा जाएगी.वसुंधरा को लगने लगेगा कि पराग किसी ना किसी बड़ी परेशानी में है. वसुंधरा को परेशान देख ख्याति भी घबरा जाएगी.

वसुंधरा से ख्याति उसकी परेशान का कारण पूछेगी.वहीं,पराग भी अपने कमरे में बैठ रजनी के बारे में ही सोचने वाला है.रजनी के बारे में जब पराग सोच रहा होता है तो ख्याति वहां आती है और उसके परेशानी का कारण पूछती है. दूसरी तरफ परिवार के लोगों को पता चलता है कि राही और प्रेम मुंबई चले गए हैं.

परिवार को भड़काएंगे माही और गौतम

इस बात को सुन वसुंधरा गुस्सा हो जाती है.वसुंधरा कहती है कि राही को जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है.वहीं, माही भी आग में घी डालने के काम खूब करती है.वहीं, प्रेम के खिलाफ गौतम भी परिवार के सामने उल्टी-सीधी बातें करने वाला है.उधर, रैंप वॉक में अनुपमा धूम मचाने वाली है.

अनुपमा को रैंप वॉक करते देख रजनी बेहद खुश होने वाली है. राही भी अनुपमा को खूब सपोर्ट करेगी.इस बीच शो में खूब तमाशा होने वाला है.बता दें इस इवेंट के दौरान राही शो स्टॉपर बनने वाली है. हालांकि, राही के संग रैंप वॉक के दौरान बड़ा हादसा होने वाला होगा. लेकिन, हर बार की तरह इस बार भी अनुपमा अपनी बेटी के संग हादसा होने से बचा लेगी.इतना ही नहीं इस दौरान अनुपमा को चोट आ जाएगी.

