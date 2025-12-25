रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में अब तक कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल चुके हैं औऱ इसका सिलसिल अभी भी जारी है. शो में देखने को मिला कि वरुण और भारती की शादी की रस्में शुरू हो चुकी है. अनुपमा सभी रस्मों को धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहती है.

लेकिन, मुसीबत उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है. भारती के गहने जो सरिता ताई ने रखे थे वो चोरी हो चुके हैं.इन गहनों को किसी और ने नहीं बल्कि ईशानी ने चोरी की है. ईशानी ने गहने चोरी कर कार खरीद लिया है.जब सरिता ताई ने बताया कि गहने चोरी हो गए हैं, तो ईशानी ने उन्हें ही चोर बना दिया.

ईशानी पहनेगाी चप्पलों की माला

हालांकि, सच्चाई अब अनुपमा के सामने आ चुकी है. अनुपमा ने लोगों के सामने ईशानी को एक्सपोज कर दिया है. इतना ही नहीं बल्कि उसने ईशानी को चप्पलों की माला भी पहनाई. दूसरी तरह प्रेम और राही को जैसे ही मौका मिल रहा है वो एक-दूसरे पर प्यार लूटाना नहीं भूलते.

लेकिन, दिवाकर का साया इन दोनों के रिश्ते को बर्बाद करने वाला है.दिवाकर ने ठान लिया है कि वो प्रेम और राही को अलग करके रहेगा. उसने तो अब प्रेम को रास्ते से हटाने तक की प्लानिंग बना डाली है. दिवाकर को ऐसा लग रहा है कि राही भी उससे प्यार करती है.

लेकिन, इस प्रेम की वजह से वो पीछे हट रही है. ऐसे में वो किसी साइको की तरह राही का पीछा कर रहा है. इधर, कोठारी हाउस में एक नया ड्रामा शुरू हो चुका है.जल्द ही प्रार्थना की गोद भराई होने वाली है. वो चाहती है कि उसके ससुराल के सभी लोग इसमें शामिल हों.

लेकिन, वसुंधरा, गौतम और माही चाहते हैं कि वो लोग ना आएं.लेकिन, पराग इस दौरान प्रार्थना का साथ देता है और कहता है कि गोदभराई मेरी बेटी की है और उसकी खुशी मेरे लिए ज्यादा मायने रखती है. वहीं, माही कहती है गौतम जी उस बच्चे के पिता हैं और मां उसकी मां बनूंगी तो शाह परिवार के लोगों को आने की क्या जरूरत है. इस पर प्रार्थना जोर-जोर से चिल्ला कर कहती है कि ये बच्चा अंश शाह और प्रार्थना शाह का है और वो हर लड़ाई लड़ने कौ तैयार है इसके लिए घर का कोर्ट का हर जगह का.

