टीवी का मशहूर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति 17 इस बार एक खास वजह से चर्चा में है. शो के नए प्रोमो में अमिताभ बच्चन अपने पोते नंदा के साथ नजर आ रहे हैं. इस एपिसोड में सिर्फ सवाल-जवाब नहीं होंगे बल्कि बच्चन फैमिली के मजेदार और इमोशनल पल भी देखने को मिलेंगे जो लोगों को खूब पसंद आने वाले हैं.

फिल्म प्रमोशन के लिए पहुंचे अगस्त्य नंदा

अगस्त्य नंदा अपनी आने वाली फिल्म इक्कीस के प्रमोशन के लिए केबीसी के मंच पर पहुंचे हैं. उनके साथ उनकी मां श्वेता बच्चन नंदा और बहन नव्या नवेली नंदा भी मौजूद हैं. पूरे सेट पर फैमिली जैसा माहौल नजर आता है जहां हर कोई रिलैक्स और खुश दिख रहा है.

अमिताभ बच्चन का मजेदार सवाल

प्रोमो में सबसे दिलचस्प पल तब आता है जब अमिताभ बच्चन अपने पोते से पूछते हैं कि उन्हें अपने नाना अमिताभ बच्चन और नानी जया बच्चन में से सबसे ज्यादा कौन पसंद है. ये सवाल सुनकर अगस्त्य थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये सवाल काफी मुश्किल है.





अगस्त्य का क्यूट रिएक्शन

अगस्त्य जवाब देने से बचते हुए कहते हैं कि अगला सवाल पूछ लिया जाए. उनका ये क्यूट रिएक्शन लोगों को काफी पसंद आ रहा है. वहीं अमिताभ बच्चन भी मजाकिया अंदाज में जवाब सुनने की जिद करते नजर आते हैं जिससे माहौल और भी मजेदार हो जाता है.

जयदीप अहलावत ने डाला मस्ती का तड़का

शो में मौजूद एक्टर जयदीप अहलावत भी इस बातचीत में मस्ती जोड़ते हैं. वे मजाक में कहते हैं कि अगर अगस्त्य नानी का नाम लेंगे तो घर में अलग ही माहौल होगा और नाना का नाम लिया तो भी कहानी दिलचस्प बन जाएगी. इस बात पर सभी जोर-जोर से हंसने लगते हैं.

केबीसी 17 में इमोशन और एंटरटेनमेंट

इस प्रोमो से साफ है कि कौन बनेगा करोड़पति 17 सिर्फ नॉलेज का शो नहीं है बल्कि रिश्तों, इमोशन्स और हंसी-मजाक से भरा हुआ है. अमिताभ बच्चन अपने खास अंदाज से शो को स्पेशल बना देते हैं.





ऑडियंस के लिए खास होने वाला है एपिसोड

अगस्त्य नंदा के लिए ये एपिसोड इसलिए भी खास है क्योंकि वे अपने नानाजी के साथ टीवी पर नजर आएंगे. वहीं लोगों को भी बच्चन फैमिली का ये फन और दिल से जुड़ा एपिसोड देखने का मौका मिलेगा जो लंबे समय तक याद रहेगा.