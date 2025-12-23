रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में अब तक देखने को मिला कि अनुपमा जिस चॉल में रहती है, उसे रजनी छीनना चाहती है. ऐसे में वो आए दिन नई-नई प्लानिंग कर रही है. इसी वजह से उसने भारती और वरुण की शादी तक फिक्स कर दी है.

शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी है. लेकिन, वरुण और रजनी के लिए ये सिर्फ दिखाया है. वो सिर्फ चॉल के पेपर्स हासिल करना चाहते हैं. इसी बीच प्रेम और राही मुंबई पहुंच जाते हैं. प्रेम और राही की वजह से एक बार फिर से अनुपमा पेपर्स पर साइन नहीं कर पाती है.

अनुपमा है रजनी के चाल से अनजान

ऐसे में रजनी कल के लिए ठाल देती है. राही के पूछने पर अनुपमा बताती है कि ये पेपर्स चॉल को सुरक्षित रखने के लिए है. राही और प्रेम पूछते हैं कि क्या आपने उसे पढ़ा है. इस पर अनुपमा कहती है कि पहले पेपर्स हिंदी में थे तो पढ़े थे, लेकिन वो जल गए.

अब इंग्लिश में है, रजनी ने पढ़ा है तो ठीक होंगे. इस पर राही कहती है कि बिना पढ़े किसी पेपर्स पर साइन मत कीजिए मम्मी. किसी का कोई भरोसा नहीं. दूसरी तरफ कोठारी हाउस में राजा की वजह से हंगामा मचा हुआ है. क्योंकि, उसकी मां किसी और से अपने बेटे की शादी करवाना चाहती है.

लेकिन, राजा भी धमकी दे देता है कि अगर ये हुआ तो इस घर से डोली नहीं अर्थी निकलेगी. दूसरी तरफ गौतम और माही मिलकर पराग के खिलाफ खतरनाक प्लानिंग कर रहे होते हैं. वहीं, गौतम अब दिवाकर को राही के पीछे मुंबई भेज देता है.

उसने दिवाकर को ऐसा महसूस करवाया है कि राही उससे प्यार करती है. राही का ये सरफिरा आशिक उसके लिए बहुत नुकसानदायक साबित होने वाला है.वहीं, शाह परिवार में एक बार फिर से खुशियां लौट रही हैं. क्योंकि, अंश और किंजल को उनके प्रोडक्ट का बड़ा ऑर्डर मिल चुका है.

