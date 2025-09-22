रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में एक के बाद एक नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. अनुपमा अब समझ चुकी है कि प्यार से बात नहीं बनने वाली है. ऐसे में उसने रौद्र रूप पकड़ लिया है. शो में अब तक को मिला कि उसने गौतम की परिवार के सामने पोल खोलकर रख दी है.

इतना ही नहीं अनुपमा को इस अंदाज में देख वसुंधरा और ख्याति की बोलती भी बंद हो चुकी है. लेकिन अनुपमा अब भी वसुंधरा की नजर में गलत है. दूसरी तरफ पराग ने गौतम को घर से खक्के मारकर निकाल दिया है. शो में इस बीच नया ड्रामा शुरू होने वाला है.

ख्याति को कुछ भी कहने से इंकार करेगी अनुपमा

अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा का ख्याति पीछा करेगी. उसके बाद वो अनुपमा से पूछेगी कि उसने पराग को ड्राप के बारे में क्यों नहीं बताया. हालांकि, अनुपमा कुछ भी कहने से साफ इंकार कर देगी. अनुपमा को ख्याति कहेगी कि वो महान बनने की कोशिश क्यों कर रही है.

उसके जवाब में अनुपमा कहती है कि उसका ख्याति से कोई पंगा नहीं है. ऐसे में उसका सच किसी के सामने आए या ना आए उसे फर्क नहीं पड़ता. ऐसे में ख्याति इमोशनल हो जाएगी. अनुपमा से ख्याति कहती है कि उसने अभी उसे माफ नहीं किया है. इसके बाद भी अनुपमा को देख उसे पछतावा हो रहा है.

किंजल के कमरे में घूसेगा कोई

ख्याति कहत है कि उसने अभी उसे माफ नहीं किया है. इसके बाद भी अनुपमा को देख उसे पछतावा हो रहा है. ख्याति कहती है कि बेटे की मौत के बाद वो पूरी तरह से बदल चुकी है. इसी बीच किंजल को लगने वाला है कि उसके कमरे में कोई है. उसको लगेगा कि उसके कमरे में चोरी हुई है.

अनुपमा को भी शक होगा कि उसके घर में कोई घूसा है. ऐसे में वो पूरे घर की छानबीन करेगी. घर में अनुपमा को एक साया दिखने वाला है. हालांकि, चोर को पकड़ अनुपमा उसे सबक सिखाने के लिए बैट उठाती है. इसी बीच अनुपमा के सामने एक बड़ा राज खुलने वाला है. अनुपमा को पता चलेगा कि चोरी करने वाला शख्स कोई नहीं बल्कि तोषु है. इस बात को जान अनुपमा काफी गुस्सा होने वाली है.

