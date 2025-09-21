हिट हीरोइन की फ्लॉप बहनें, किसी कर ली अमीर बिजनेसमैन से शादी तो कोई ऐसे काट रही जिंदगी
कुछ हिट हीरोइन की बहनें फिल्मों में अपना जलवा नहीं दिखा पाईं. कोई अमीर बिजनेसमैन से शादी करके खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं, तो कुछ निजी जिंदगी में शांति से समय बिता रही हैं.
बॉलीवुड की हिट हीरोइनों की चमक-धमक तो सब देखते हैं, लेकिन उनकी फ्लॉप बहनों की जिंदगी अक्सर अनकही रहती है. किसी ने अमीर बिजनेसमैन से शादी कर शानदार जिंदगी बनाई, तो कुछ अपनी सादगी भरी जिंदगी जी रही हैं. आइए जानते हैं कुछ ऐसे नाम.
श्रुति हासन की बहन अक्षरा हासन
अक्षरा हासन, मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर श्रुति हासन की बहन है उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग की शुरुआत की, लेकिन बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में उन्हें अपने करियर में खास सफलता नहीं मिली. अक्षरा की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं, जिससे उन्हें हिट फिल्मों का फायदा नहीं मिल पाया. हालांकि उन्होंने अपने एक्टिंग और सिंगिंग में लगातार कोशिशें जारी रखी. उनकी तुलना अक्सर बहन श्रुति हासन से की जाती है, जो इंडस्ट्री में काफी हिट हैं.
अक्षरा अपनी पर्सनल लाइफ और फैशन लाइफस्टाइल पर ध्यान दे रही हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. वह फिल्मों से ज्यादा अपने स्टाइल और पर्सनल लाइफ के लिए सुर्खियों में रहती हैं.
View this post on Instagram
काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी
काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 1990 के दशक के अंत में की थी. उन्होंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग किया, लेकिन काजोल की तरह बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाईं. उनके कई प्रोजेक्ट्स या तो फ्लॉप हुए या सही प्रमोशन नहीं मिल पाया. तनीषा ने मुख्य रूप से रोमांटिक और ड्रामा फिल्में कीं, लेकिन दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों का रिएक्शन मिस्ड रहा. उनकी तुलना अक्सर बड़ी बहन काजोल से की जाती रही, जिससे उनकी छवि पर असर पड़ा. हालांकि, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश जारी रखी. वर्तमान में तनीषा फिल्मी दुनिया से दूर हैं और अपने पर्सनल लाइफ और फैशन एक्टिविटीज़ में व्यस्त हैं.
View this post on Instagram
शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी
शमिता शेट्टी, बॉलीवुड एक्ट्रेस और शिल्पा शेट्टी की बहन हैं. उन्होंने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन शिल्पा की तरह बड़ी सफलता नहीं पा सकीं. शमिता ने कुछ फिल्में की, लेकिन उनमें खास कमर्शियल हिट नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने टीवी रियलिटी शोज़ और डांस प्रोजेक्ट्स में सक्रिय रहकर अपनी पहचान बनाई. वर्तमान में शमिता फिल्म इंडस्ट्री और टीवी दोनों में धीरे-धीरे काम कर रही हैं. उन्हें बिग बॉस में देखा गया था.
View this post on Instagram
मलाइका अरोड़ा की बहनअमृता अरोड़ा
अमृता अरोड़ा, मलाइका अरोड़ा की बहन हैं और उन्होंने बॉलीवुड में करियर बनाने की कोशिश की. उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन मलाइका की तरह बड़ी सफलता नहीं पा सकीं. उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखाया. इसके बाद अमृता ने एक्टिंग की बजाय निजी जिंदगी और अन्य पेशों पर ध्यान दिया. अमृता अरोड़ा ने अमीर बिजनेसमैन शकील लदाक शादी की है. शादी के बाद वह पर्सनल लाइफ में शांत और मीडिया से दूर रहने लगीं.
View this post on Instagram
ट्विंकल खन्ना की बहन रिंकी खन्ना
रिंकी खन्ना, ट्विंकल खन्ना की बहन ने बॉलीवुड में कदम रखा लेकिन कभी बड़ी हिट हीरोइन नहीं बन पाईं. उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन सफलता उनके कदम चूमी नहीं. रिंकी का करियर फीका पड़ा. आज वह फिल्मी दुनिया से दूर हैं और अपने पर्सनल लाइफ में खुशहाल हैं. ट्विंकल खन्ना भी बॉलीवुड से दूर अब ऑथर बन गई हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL