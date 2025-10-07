स्टार प्लस के शो 'अनुपमा' की कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है. अब शाह हाउस को छोड़ मेकर्स प्रकाश की कहानी पर फोकस कर रहे हैं. अनुपमा अपने गैंग के संग वेकेशन पर निकली है, लेकिन मुसीबत वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है.

शो में देखने को मिला कि बापूजी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है.वहीं, दूसरी तरफ अनुपमा अपनी गैंग के साथ रेडी होकर मंदिर में पहुंचती है. मंदिर में अनुपमा की मुलाकात प्रकाश से होती है. लोगों के सामने अनुपमा को प्रकाश तेवर दिखाएगा.

अनुपमा करेगी औरत की मदद

इसी बीच शो की कहानी में बड़ा धमाका होने वाला है.शो में जल्द ही देखने को मिलेगा कि कुछ औरतें कुछ लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रही होंगी. अनुपमा को याद आता है कि उसने उसी लड़की को आधी रात भागते हुए देखा था. ऐसे में अनुपमा और देविका मिलकर उस औरत की मदद करेंगी.

उस लड़की को देविका संभालेगी. वहीं, अनुपमा उस लड़की का पीछा कर रहे सोनू को धर दबोचेगी. वो सोनू को भागने नहीं देने वाली. अनुपमा से बचने के लिए सोनू अपनी पूरी जान लगाने वाला है. इस बीच अनुपमा के सामने एक बड़ा राज खुलकर आएगा.

View this post on Instagram A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

गिरिजा की कहानी सुन हैरान होगी अनुपमा

अनुपमा को पता चलने वाला है कि उस लड़की का नाम गिरिजा है जो एक रेप विक्टिम है. खुद को बचाने के लिए ये औरत अनुपमा के हाथ पैर जोड़ेगी. अनुपमा को ये भी पता चल जाता है कि सोनू ने ही उस औरत का रेप किया है.गिरिजा की कहानी सुन अनुपमा हैरान रह जाएगी. वो गिरिजा को इंसाफ दिलवाने का फैसला लेगी.

ऐसे में गिरिजा को लेकर अनुपमा पुलिस थाने जाने के बारे में सोचेगी. इस दौरान देविका अनुपमा का सपोर्ट करेगी.शिकायत दर्ज करवाने के बाद गांव वालों को भी अनुपमा प्रकाश और सोनू की हरकतों के बारे में बताएगी. लेकिन प्रकाश के गुंडे अनुपमा के पीछे पड़ जाएंगे.

इसी बीच राही किडनैप हो जाएगी. अनुपमा को डराने के लिए प्रकाश के लोग राही को उठा लेंगे. अनुपमा को इस बारे में पता चलेगा तो वो हैरान रह जाएगी. उसके बाद अनुपमा अपने पूरे गैंग के साथ प्रकाश को सबक सिखाकर रहेगी.

ये भी पढ़ें:-लोकाह: चैप्टर 1 ने दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही, हुई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट