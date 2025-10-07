हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Spoiler:'अनुपमा' की वजह से बड़े हादसे का शिकार होगी राही, शो में आएगा अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट

Anupama Spoiler:'अनुपमा' की वजह से बड़े हादसे का शिकार होगी राही, शो में आएगा अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में एक के बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है. मेकर्स ने ठान लिया है कि वो अनुपमा को टीआरपी लिस्ट में नंबर वन की पोजिशन से हटने नहीं देंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Oct 2025 10:11 AM (IST)
Preferred Sources

स्टार प्लस के शो 'अनुपमा' की कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है. अब शाह हाउस को छोड़ मेकर्स प्रकाश की कहानी पर फोकस कर रहे हैं. अनुपमा अपने गैंग के संग वेकेशन पर निकली है, लेकिन मुसीबत वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है.

शो में देखने को मिला कि बापूजी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है.वहीं, दूसरी तरफ अनुपमा अपनी गैंग के साथ रेडी होकर मंदिर में पहुंचती है. मंदिर में अनुपमा की मुलाकात प्रकाश से होती है. लोगों के सामने अनुपमा को प्रकाश तेवर दिखाएगा.

अनुपमा करेगी औरत की मदद

इसी बीच शो की कहानी में बड़ा धमाका होने वाला है.शो में जल्द ही देखने को मिलेगा कि कुछ औरतें कुछ लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रही होंगी. अनुपमा को याद आता है कि उसने उसी लड़की को आधी रात भागते हुए देखा था. ऐसे में अनुपमा और देविका मिलकर उस औरत की मदद करेंगी.

उस लड़की को देविका संभालेगी. वहीं, अनुपमा उस लड़की का पीछा कर रहे सोनू को धर दबोचेगी. वो सोनू को भागने नहीं देने वाली. अनुपमा से बचने के लिए सोनू अपनी पूरी जान लगाने वाला है. इस बीच अनुपमा के सामने एक बड़ा राज खुलकर आएगा.

 
 
 
 
 
गिरिजा की कहानी सुन हैरान होगी अनुपमा

अनुपमा को पता चलने वाला है कि उस लड़की का नाम गिरिजा है जो एक रेप विक्टिम है. खुद को बचाने के लिए ये औरत अनुपमा के हाथ पैर जोड़ेगी. अनुपमा को ये भी पता चल जाता है कि सोनू ने ही उस औरत का रेप किया है.गिरिजा की कहानी सुन अनुपमा हैरान रह जाएगी. वो गिरिजा को इंसाफ दिलवाने का फैसला लेगी.

ऐसे में गिरिजा को लेकर अनुपमा पुलिस थाने जाने के बारे में सोचेगी. इस दौरान देविका अनुपमा का सपोर्ट करेगी.शिकायत दर्ज करवाने के बाद गांव वालों को भी अनुपमा प्रकाश और सोनू की हरकतों के बारे में बताएगी. लेकिन प्रकाश के गुंडे अनुपमा के पीछे पड़ जाएंगे.

इसी बीच राही किडनैप हो जाएगी. अनुपमा को डराने के लिए प्रकाश के लोग राही को उठा लेंगे. अनुपमा को इस बारे में पता चलेगा तो वो हैरान रह जाएगी. उसके बाद अनुपमा अपने पूरे गैंग के साथ प्रकाश को सबक सिखाकर रहेगी.

Published at : 07 Oct 2025 10:11 AM (IST)
