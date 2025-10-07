लोकाह: चैप्टर 1 ने दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही, हुई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट
Lokah Chapter 1 Box Office: कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म लोकाह ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट हो गई है.
कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म लोकाह: चैप्टर 1 ने बॉक्स पर झंडे गाड़ दिए हैं. फिल्म को बेहद शानदार रिस्पॉन्स मिला. कल्याणी प्रियदर्शन की एक्टिंग को काफी सराहा गया. फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट हो गई है.
ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई लोकाह
Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 299.92 करोड़ का कलेक्शन कर लिया. वहीं घेरलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने नेट 154.24 करोड़ की कमाई की. ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने 119 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं 180.62 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया.
पहले ही दिन से लोकाह जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. फिल्म ने रुकने का नाम ही नहीं लिया. फिल्म के मलयालम वर्जन ने अकेले ही 120.46 करोड़ का कलेक्शन किया और अभी भी फिल्म कमाई कर रही है. फिल्म ने 40वें दिन मलयालम में 16 लाख रुपये की कमाई की. वहीं तमिल में 8 लाख की कमाई की.
बता दें कि लोकाह: चैप्टर 1 2025 की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म में शामिल हो गई है. फिल्म ने सातवें नंबर पर जगह बना ली है.
View this post on Instagram
कल्याणी प्रियदर्शन ने जताया आभार
हाल ही में लोकाह: चैप्टर 1 ने 200 करोड़ क्रॉस किए थे तो फिल्म की एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन ने आभार व्यक्त किया था. उन्होंने लिखा था- कल हमारी फिल्म ने वो नंबर क्रॉस किया, जो सिर्फ आप लोगों (ऑडियंस) के प्यार से ही पॉसिबल था. मेरे पास शब्द नहीं हैं. मैं बहुत आभारी हूं, जो प्यार आप लोगों ने दिखाया है फिल्म को. हमारी इंडस्ट्री में कंटेंट हमेशा से ही किंग है. सबसे बड़ा स्टार है और एक बार फिर आप लोगों ने ये साबित कर दिया. हमें चांस देने के लिए थैंक्यू.
बता दें कि इस फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन लीड रोल में हैं. उनके अलावा फिल्म में सेंडी और Naslen जैसे एक्टर्स हैं. फिल्म को Dominic Arun ने डायरेक्ट किया है. दुलकर सलमान ने फिल्म में कैमियो रोल प्ले किया है. दुलकर सलमान ही फिल्म को प्रोड्यूस किया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL