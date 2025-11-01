Anupama Spoiler: ईशानी के ब्लैकमेलर को सबक सिखाएगी अनुपमा, शो की कहानी में होगी एक और धमाकेदार एंट्री
स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में एक के बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है. अनुपमा की जिंदगी एक बार फिर से चारों तरह से फंसती हुई नजर आ रही है. हालांकि, वो भी कहां हार मानने वाली है.
रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में मेकर्स ने इतने ट्विस्ट एंड टर्न डाल दिए हैं कि दर्शकों के अंदर अनुपमा को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है. यही, वजह है कि पिछले कई हफ्तों से ये शो टीआरपी की लिस्ट में टॉप पर है.
शो में अभी तक आपने देखा कि ईशानी ने नींद की गोलियां खाकर जान देने की कोशिश की है. दरअसल, एक वरुण नाम का लड़का उसके बदनाम करने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी प्राइवेट फोटोज लीक कर देता है. इधर, अनुपमा को पाखी सारी बातें बताती है, उसके बाद वो ब्लैकमेलर की तलाश में निकल पड़ती है.
पुलिस का सहारा लेगी अनुपमा
हालांकि, अनुपमा के हाथ कोई भी सबूत नहीं लग पाता है. इस बीच अनुपमा से मिलने वरुण पहुंच जाता है, जिसे देख उसका दिमाग खराब हो जाता है.ऐसे में वरुण को सबक सिखाने के लिए अनुपमा पुलिस का सहारा लेने वाली है. इधर, भाई दूज के दिन माही और अंश के बीच लड़ाई होने वाली है.
अंश कहता है कि माही उसका बिजनेस बर्बाद कर देना चाहती है. रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही अनुपमा परी और राजा का पैचअप करवा देगी. ईशानी की तस्वीरों का सच सामने आने के बाद अनुपमा कोठारी हाउस में पहुंचने वाली है. वहां, जाकर वो वसुंधरा को सारी बातें बताएगी.
अनुपमा शुरू करेगी बिजनेस
अनुपमा जल्द ही अनु की रसोई पर भी काम शुरू कर देगी. इस दौरान वो एक अजनबी आदमी से टकराने वाली है. ईशानी को भी जल्द ही अपनी गलती का एहसास होने वाला है. वो परी और राजा से हाथ जोड़कर माफी मांगने वाली है.
